Skandal na rynku najmu! Zwrot kaucji może być wyższy niż wpłacona kwota
Wynajmujesz mieszkanie? Nowa reguła zwrotu kaucji może Cię zaskoczyć. Rynek najmu w Polsce właśnie przeżywa małą rewolucję. Okazuje się, że zwrot kaucji nie zawsze oznacza odzyskanie dokładnie tej samej kwoty, którą najemca wpłacił przy podpisywaniu umowy.
W świetle obowiązujących przepisów może być ona… wyższa! Wszystko przez waloryzację, która wiąże zwrot z aktualną wysokością czynszu.
Kaucja z bonusem? Tak działa waloryzacja
Jeśli podczas trwania umowy czynsz wzrośnie, kaucja musi zostać zwrócona w kwocie powiększonej proporcjonalnie do tej podwyżki. Oznacza to, że przy podwyżce czynszu o 30% najemca odzyska kaucję powiększoną właśnie o te 30%. Ma to zabezpieczać wynajmującego przed stratą wynikającą z rosnących opłat, ale w praktyce najemca dostaje do ręki wyższą sumę niż wpłacił.
Ile można wpłacić, ile odzyskać?
Prawo jasno określa, że kaucja może wynosić od jednego do trzech czynszów, a w szczególnych przypadkach nawet dwunastokrotność miesięcznej stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy. To oznacza, że przy drogich mieszkaniach kwoty kaucji liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych. Nic dziwnego, że waloryzacja budzi emocje – przy rozliczeniu może wyjść zupełnie inna suma, niż zakładano na początku.
Kiedy możesz stracić część kaucji
Nie każdy najemca dostanie pełny zwrot. Wynajmujący ma prawo potrącić koszty napraw szkód spowodowanych zaniedbaniem lokatora. Obowiązkiem najemcy jest m.in. utrzymanie mieszkania i części wspólnych w należytym stanie, dbanie o czystość i drobne naprawy – od okien i drzwi po podłogi i urządzenia sanitarne. Jeśli tego nie zrobi, straci część kaucji.
Protokół stanu mieszkania – kluczowy dokument
Każdy najem powinien zaczynać się od sporządzenia szczegółowego protokołu mieszkania i wyposażenia. To on jest podstawą do rozliczeń przy zwrocie kaucji. Najemca musi przywrócić stan lokalu zgodny z umową i uwzględnić zużycie elementów wyposażenia. Co ważne, jeśli wymienił coś na lepsze, może liczyć na odzyskanie różnicy wartości przy rozliczeniu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, musisz pamiętać, że zwrot kaucji może Cię pozytywnie zaskoczyć – dostaniesz więcej, niż wpłaciłeś. Z drugiej strony, każde zaniedbanie czy szkoda oznaczają ryzyko utraty części pieniędzy. Nowe przepisy sprawiają, że rynek najmu staje się bardziej wymagający i formalny. To moment, w którym zarówno właściciele, jak i lokatorzy muszą skrupulatnie pilnować swoich praw i obowiązków.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
