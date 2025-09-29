Skandal na Węgrzech! Zablokowali ukraińskie portale informacyjne.
Węgry zablokowały kilkanaście ukraińskich portali informacyjnych co się stało? Węgierski rząd ogłosił, że w poniedziałek wprowadzi zakaz dostępu do kilkunastu ukraińskich stron informacyjnych.
To odpowiedź na podobne działania ze strony Ukrainy według Budapesztu chodzi o wzajemność w polityce medialnej.
Decyzję potwierdził szef kancelarii premiera Węgier, Gergely Gulyás. Wskazał, że Ukraina blokowała w przeszłości portale węgierskie piszące krytycznie o polityce sankcji, wsparciu dla Ukrainy i relacjach z NATO. Teraz Węgry podjęły kroki w odwrotnym kierunku, zakazując dostępu do m.in. Ukrainska Prawda, TSN, Hromadske czy The New Voice of Ukraine.
Rząd w Budapeszcie tłumaczy, że blokada ma charakter „wzajemności” i jest formą kontrreakcji na ingerencje w media. Wśród przyczyn decyzji wymieniane są publikacje dotyczące Fundacji Sorosa oraz krytyka węgierskich działań na arenie międzynarodowej.
To kolejny krok w eskalacji napięć między Węgrami a Ukrainą. Blokady medialne stają się częścią strategii informacyjnej i narzędziem walki politycznej. Dla użytkowników internetu oznacza to ograniczenie dostępu do niezależnych źródeł z Ukrainy i trudności w poznawaniu pełnego obrazu wydarzeń.
W najbliższych dniach warto obserwować reakcje społeczności międzynarodowej, w tym stanowiska Unii Europejskiej i organizacji wolności mediów. Czy blokady zostaną podtrzymane, rozciągnięte na inne źródła, czy też zapowiedziane zostaną odblokowania czas pokaże.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
