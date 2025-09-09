Skandal w Biedronce! UOKiK ujawnia aferę z cenami, grożą jej miliardowe kary.
Skandal w Biedronce! UOKiK stawia trzy zarzuty, kary mogą być rekordowe. Najpopularniejsza sieć w Polsce znalazła się na celowniku urzędu. UOKiK zarzuca właścicielowi Biedronki, że niejasno komunikował ceny. Klienci mogli płacić więcej, niż myśleli, a promocje nie zawsze były tak korzystne, jak wyglądało to na półce.
Trzy zarzuty i widmo miliardowych kar
Według UOKiK, Biedronka stosowała wątpliwe praktyki przy promocjach, zwłaszcza tych typu „kup więcej, zapłać mniej”. Stare ceny były źle oznaczone, informacje o rabatach nieczytelne, a klienci wprowadzani w błąd. Do tego zarzuty dotyczą także menedżerów sieci – to sygnał, że odpowiedzialność może spaść nie tylko na firmę, ale i na konkretne osoby. Kara? Nawet 10 procent rocznego obrotu. To miliardy złotych.
Dlaczego to przełom?
To pierwszy tak głośny przypadek, w którym UOKiK jasno wskazuje na praktyki największej sieci w Polsce. Biedronka, która od lat kusi niskimi cenami, musi teraz tłumaczyć się z metod, jakimi je przedstawia. To nie tylko sprawa jednej firmy, ale sygnał dla całej branży: promocje muszą być uczciwe i przejrzyste.
Dramat klienta przy półce
Każdy z nas zna tę sytuację: widzisz promocję, sięgasz po produkt, a przy kasie rachunek nie zgadza się z obietnicą. To właśnie takie sytuacje znalazły się w centrum sprawy. Dla wielu konsumentów to dramat codziennych zakupów, które zamiast oszczędności przynoszą rozczarowanie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Musisz być bardziej czujny. Patrz na paragon, sprawdzaj etykiety, weryfikuj promocje. Jeśli UOKiK wygra tę batalię, sklepy będą musiały zmienić praktyki – a Ty możesz liczyć na bardziej uczciwe zakupy. Jeśli jednak urząd przegra, ryzyko, że podobne sytuacje będą się powtarzać, pozostanie.
To nie jest zwykła sprawa o ceny. To walka o prawa konsumentów i uczciwość na rynku. Czy Biedronka zapłaci miliardowe kary, czy sprawa zakończy się skandalem bez konsekwencji?
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.