Skandal w Brukseli! Von der Leyen ostrzega państwa przed własnymi standardami.
Von der Leyen: Państwa członkowskie UE nie powinny narzucać nam własnych standardów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że w Unii Europejskiej obowiązuje zasada jednolitego rynku i kraje członkowskie nie powinny tworzyć własnych krajowych standardów, które prowadzą do barier i utrudnień dla przedsiębiorstw.
Co dokładnie powiedziała
Von der Leyen podczas spotkania z przedstawicielami niemieckiego przemysłu podkreśliła, że chociaż wiele trzeba uprościć na poziomie UE, to narzucanie odmiennych rozwiązań przez poszczególne państwa jest problemem. Powiedziała, że takie działania tworzą nowe przeszkody na wspólnym rynku.
Cel: jedna reguła dla wszystkich
Szefowa KE zaznaczyła, że jeśli wszystkie kraje UE zgodziły się na wspólne procedury i przepisy, to muszą być one stosowane we wszystkich 27 państwach. Ujednolicenie standardów i uproszczenie przepisów mają ułatwić przedsiębiorcom między innymi uznawanie kwalifikacji zawodowych w całej Unii oraz swobodny przepływ towarów i pracowników.
Energia i regulacje
Von der Leyen przekazała także, że UE czyni postępy w produkcji niskoemisyjnej energii elektrycznej i wskazała na rolę energetyki odnawialnej oraz nuklearnej w uniezależnianiu Europy od niestabilnych dostaw surowców spoza wspólnoty.
Wyzwania przed UE
Jednym z wyzwań będzie złagodzenie istniejących barier regulacyjnych między krajami, uproszczenie procesów, digitalizacja procedur, oraz zapewnienie, że państwa członkowskie wdrażają te same standardy bez wyjątku. To wymaga współpracy, ale też gotowości na zmiany legislacyjne i organizacyjne.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.