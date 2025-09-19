Skandal w dotacjach unijnych z KPO! 12 tysięcy kontroli ujawniło dramatyczne nieprawidłowości.
Minister Pełczyńska-Nałęcz: Przeprowadzono 12 tys. kontroli dotacji unijnych przyznawanych przedsiębiorcom. Od 2021 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oceniło blisko 12 tysięcy dotacji unijnych dla firm pod względem prawidłowości wydatkowania.
Kontrole objęły dotacje przyznane w ramach różnych programów unijnych w perspektywie 2021-2027 oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy.
Co wykryto w ramach kontroli
Wśród kontroli przeprowadzonych w ramach KPO było ponad tysiąc weryfikacji projektów. Zdecydowano także o pogłębionych kontrolach tam, gdzie wystąpiły wątpliwości co do zgodności działań z umowami. W programach związanych z HoReCa przegląd objął tysiące umów i ujawnił nieprawidłowości tam, gdzie środki nie były wykorzystywane zgodnie z biznesplanami albo sprzęt zakupiony z dotacji nie działał, jak zakładano.
W niektórych przypadkach dotacje zostały anulowane albo wstrzymane wypłaty dla beneficjentów. Kontrole ujawniły także możliwe konflikty interesów u operatorów programów.
Współczynnik nieprawidłowości
Minister Pełczyńska-Nałęcz podała, że współczynnik nieprawidłowości w dotacjach unijnych dla przedsiębiorców wynosi około 0,1 procenta. W przypadku dotacji z KPO to zaledwie 0,005 procenta.
Co to oznacza
Takie dane świadczą o tym, że system kontroli dotacji jest intensywnie wykorzystywany i że przypadki nadużyć zdarzają się, lecz są rzadkie. Dla przedsiębiorców to sygnał, że warunki otrzymania dotacji i sposób realizacji umów będą skrupulatnie weryfikowane.
Dla władz to potwierdzenie konieczności utrzymania wysokich standardów rozliczeń i transparentności w wydatkowaniu środków unijnych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.