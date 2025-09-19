Skandal w dotacjach unijnych z KPO! 12 tysięcy kontroli ujawniło dramatyczne nieprawidłowości.

19 września 2025 16:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Minister Pełczyńska-Nałęcz: Przeprowadzono 12 tys. kontroli dotacji unijnych przyznawanych przedsiębiorcom. Od 2021 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oceniło blisko 12 tysięcy dotacji unijnych dla firm pod względem prawidłowości wydatkowania.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kontrole objęły dotacje przyznane w ramach różnych programów unijnych w perspektywie 2021-2027 oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Co wykryto w ramach kontroli

Wśród kontroli przeprowadzonych w ramach KPO było ponad tysiąc weryfikacji projektów. Zdecydowano także o pogłębionych kontrolach tam, gdzie wystąpiły wątpliwości co do zgodności działań z umowami. W programach związanych z HoReCa przegląd objął tysiące umów i ujawnił nieprawidłowości tam, gdzie środki nie były wykorzystywane zgodnie z biznesplanami albo sprzęt zakupiony z dotacji nie działał, jak zakładano.

W niektórych przypadkach dotacje zostały anulowane albo wstrzymane wypłaty dla beneficjentów. Kontrole ujawniły także możliwe konflikty interesów u operatorów programów.

Współczynnik nieprawidłowości

Minister Pełczyńska-Nałęcz podała, że współczynnik nieprawidłowości w dotacjach unijnych dla przedsiębiorców wynosi około 0,1 procenta. W przypadku dotacji z KPO to zaledwie 0,005 procenta.

Co to oznacza

Takie dane świadczą o tym, że system kontroli dotacji jest intensywnie wykorzystywany i że przypadki nadużyć zdarzają się, lecz są rzadkie. Dla przedsiębiorców to sygnał, że warunki otrzymania dotacji i sposób realizacji umów będą skrupulatnie weryfikowane.

Dla władz to potwierdzenie konieczności utrzymania wysokich standardów rozliczeń i transparentności w wydatkowaniu środków unijnych.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl