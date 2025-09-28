Skandal w Sejmie! Lewica chciała wyrzucić projekt CPK do kosza. Projekt CPK przetrwał i idzie dalej.
Prezydencki projekt ustawy o CPK skierowany do dalszych prac komisji. Sejm odrzucił wniosek Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Tym samym dokument trafił do dalszych prac w komisji infrastruktury, gdzie posłowie zajmą się szczegółową analizą jego zapisów i ewentualnymi poprawkami.
Projekt przygotowany w Kancelarii Prezydenta dotyczy przede wszystkim przyszłości CPK oraz systemu Kolei Dużych Prędkości. Dokument zakłada przyspieszenie działań inwestycyjnych i określenie ostatecznych terminów realizacji. Zgodnie z założeniami nowe lotnisko w Baranowie miałoby zostać wybudowane do końca 2031 roku, a pierwsze samoloty pasażerskie miałyby rozpocząć obsługę pasażerów w 2032 roku.
Projekt przewiduje również budowę około 2 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych, które miałyby znacząco skrócić czas podróży pomiędzy największymi miastami w Polsce. To element szerszego planu, w którym CPK ma stać się nie tylko centralnym portem lotniczym, ale też sercem nowoczesnego systemu transportowego łączącego różne regiony kraju i wpisującego się w europejską sieć komunikacyjną.
Podczas sejmowej debaty politycy przedstawiali odmienne wizje dotyczące sensu realizacji tej inwestycji. Zwolennicy wskazywali, że projekt CPK to inwestycja strategiczna, która może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki i zapewnić tysiące nowych miejsc pracy. Krytycy zwracali uwagę na wysokie koszty przedsięwzięcia, ryzyko opóźnień i problemy związane z przesiedleniami mieszkańców terenów, na których ma powstać lotnisko.
Prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając konieczność prac nad projektem, podkreślał, że CPK to nie tylko infrastruktura transportowa, lecz także symbol rozwoju, nowoczesności i ambicji Polski. Zwracał uwagę, że powstanie portu i sieci Kolei Dużych Prędkości pozwoli zbudować trwałe podstawy rozwoju gospodarczego, a także umocni pozycję Polski jako regionalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.
Po pierwszym czytaniu projekt został skierowany do komisji infrastruktury, gdzie posłowie będą pracować nad jego szczegółami. To tam zapadną decyzje dotyczące ewentualnych poprawek i zmian w zapisach. Kolejne etapy legislacyjne pokażą, jaką ostatecznie formę przyjmie ustawa i w jaki sposób wpłynie na przyszłość jednej z największych inwestycji w historii Polski.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
