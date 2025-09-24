Skandal w Sejmie! Pensja minimalna już nie ochroni przed komornikiem. Dramat dłużników. Stracą ochronę najniższych wynagrodzeń.
Zmiany w przepisach o egzekucji komorniczej. Co z pensją minimalną? W Sejmie rozważane są nowe regulacje, które mogą zmienić ochronę pensji minimalnej przed zajęciem przez komornika.
Obecnie osoby zarabiające minimalną krajową są w dużej mierze chronione, ale projektodawcy chcą złagodzić te zabezpieczenia, aby wierzyciele mieli skuteczniejsze narzędzia odzyskiwania długów.
Jak wygląda obecny stan
Zgodnie z obowiązującymi zasadami pensja minimalna jest chroniona przed zajęciami komorniczymi. Dłużnik nie może być pozbawiony środków niezbędnych do życia. Wyjątkiem są zobowiązania alimentacyjne, gdzie komornik może potrącić aż do 60 procent wynagrodzenia netto, niezależnie od tego, czy osoba zarabia najniższą krajową czy wyższą pensję.
Od 1 stycznia 2025 roku wprowadzono także korzystną zmianę ochrony środków na kontach bankowych. Kwota wolna od zajęcia została podniesiona do 3499,50 zł netto, co odpowiada 75 procentom minimalnego wynagrodzenia brutto.
Co mogą zmienić nowe przepisy
Projekt zmian przewiduje możliwość zajęcia części wynagrodzenia minimalnego, co obecnie jest zabronione w większości przypadków. Celem jest ułatwienie egzekucji długów, zwłaszcza gdy obecne zabezpieczenia czynią ją nieskuteczną.
Zwolennicy zmian przekonują, że rosnąca płaca minimalna powoduje, iż wielu dłużników „ukrywa się” za ochroną legislacyjną. Komornicy i wierzyciele twierdzą, że obecny system jest niewydolny wobec zobowiązań publicznych i prywatnych, które trudno ściągnąć ze zbyt chronionej pensji.
Jakie będą konsekwencje dla dłużników
Jeśli zmiany zostaną przyjęte, część osób zarabiających najniższą krajową może stracić dotychczasową ochronę. Komornik będzie mógł zająć część ich wynagrodzenia. To rodzi obawy o bezpieczeństwo materialne osób o najniższych dochodach.
Dla pracowników oznacza to dodatkowy stres. Obrócenie dotychczas chronionych zarobków w obszar możliwych potrąceń to poważne ryzyko dla stabilności domowego budżetu.
