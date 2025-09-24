Skandal w sklepach! Damskie klapki z rakotwórczą substancją trafiły do sprzedaży. Popularna sieć ostrzega przed toksycznym obuwiem.
Damskie klapki z rakotwórczą substancją popularna sieć sklepów ostrzega klientów! Coraz więcej informacji wskazuje, że część damskich klapek dostępnych w handlu może zawierać substancję uznawaną za rakotwórczą.
To problem nie tylko dla konsumentek, ale także dla sklepów, które już rozpoczynają kontrole i ostrzegają przed zakupem niektórych modeli.
Co ujawniono
Sieć sklepów objęta alertem wykazała, że testy wykryły obecność szkodliwej chemii w materiałach stosowanych przy produkcji klapek. Klienci zostali powiadomieni, by unikali zakupu określonych modeli do czasu wyjaśnienia sprawy.
Samo ostrzeżenie może dotyczyć butów wykonanych ze sztucznych materiałów lub zabarwionych powłok, które przy intensywnym kontakcie ze skórą mogą uwalniać substancje chemiczne.
Zagrożenia dla zdrowia
Substancje rakotwórcze to takie, które mogą powodować raka lub zwiększać ryzyko jego wystąpienia. Ich obecność w obuwiu stanowi zagrożenie zwłaszcza przy długotrwałym i bezpośrednim kontakcie ze skórą.
Przepisy dotyczące klasyfikacji substancji chemicznych wymagają, by produkty zawierające takie substancje były odpowiednio oznakowane i by kupujący byli o tym informowani.
Co zrobić w tej sytuacji
Klienci powinni:
- sprawdzić skład materiałowy obuwia przed zakupem,
- unikać modeli podejrzanie tanich lub nieoznakowanych,
- zgłaszać sklepowi wątpliwości lub prosić o analizę producenta,
- monitorować komunikaty sieci sklepów na temat wycofywanych modeli.
Sklepy natomiast muszą przejrzeć swoje stany magazynowe i rozpocząć kontrole jakości materiałów używanych w produkcji, aby ochronić konsumentów i uniknąć odpowiedzialności prawnej.
Źródło: wprost.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.