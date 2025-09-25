Skandal w sporcie! Wprowadzają testy płci dla zawodniczek. Nowe testy płci dzielą ekspertów.
Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu ogłosiła decyzję o wprowadzeniu testów płci, które według jej przewodniczącego Johana Eliascha mają chronić sport kobiet.
Nowe przepisy przewidują, że do rywalizacji w konkurencjach kobiecych będą dopuszczone wyłącznie zawodniczki z negatywnym wynikiem testu genetycznego SRY. Badanie to pozwala wykryć obecność chromosomu Y, który definiuje płeć męską.
Testy mają być przeprowadzane jednorazowo w trakcie kariery sportowej i realizowane we współpracy z krajowymi federacjami. FIS zapowiedziała przygotowanie harmonogramu wdrożenia nowych przepisów oraz mechanizmów ich egzekwowania.
Decyzja wzbudziła duże emocje. Zwolennicy argumentują, że chodzi o ochronę integralności sportu kobiecego. Krytycy ostrzegają natomiast, że wprowadzenie testów niesie ze sobą ryzyko kontrowersji prawnych i etycznych, szczególnie w odniesieniu do osób transpłciowych oraz tych z zaburzeniami rozwoju płciowego.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.