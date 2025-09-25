Skandal w sporcie! Wprowadzają testy płci dla zawodniczek. Nowe testy płci dzielą ekspertów.

25 września 2025 16:18 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu ogłosiła decyzję o wprowadzeniu testów płci, które według jej przewodniczącego Johana Eliascha mają chronić sport kobiet.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Nowe przepisy przewidują, że do rywalizacji w konkurencjach kobiecych będą dopuszczone wyłącznie zawodniczki z negatywnym wynikiem testu genetycznego SRY. Badanie to pozwala wykryć obecność chromosomu Y, który definiuje płeć męską.

Testy mają być przeprowadzane jednorazowo w trakcie kariery sportowej i realizowane we współpracy z krajowymi federacjami. FIS zapowiedziała przygotowanie harmonogramu wdrożenia nowych przepisów oraz mechanizmów ich egzekwowania.

Decyzja wzbudziła duże emocje. Zwolennicy argumentują, że chodzi o ochronę integralności sportu kobiecego. Krytycy ostrzegają natomiast, że wprowadzenie testów niesie ze sobą ryzyko kontrowersji prawnych i etycznych, szczególnie w odniesieniu do osób transpłciowych oraz tych z zaburzeniami rozwoju płciowego.

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl