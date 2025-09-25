Skandal w świecie futbolu. UEFA szykuje zakaz dla izraelskiej federacji.
UEFA coraz bliżej głosowania nad zawieszeniem Izraela. Europejska federacja piłkarska UEFA planuje głosowanie w sprawie czasowego zawieszenia izraelskiej federacji z rozgrywek międzynarodowych. To pomysł, który narasta pod naporem krytyki związanej z działaniami Izraela w konflikcie z Palestyną.
Decyzja o głosowaniu ma zapaść w najbliższym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego. Wskazuje się, że większość członków może poprzeć propozycję zawieszenia.
To ruch, który może zatrzeć granicę między sportem a polityką — i doprowadzić do wykluczenia reprezentacji i klubów izraelskich z europejskich rozgrywek.
Działania UEFA wpisują się w globalny trend sankcji sportowych wobec państw oskarżanych o naruszenia praw człowieka. Israel staje w obliczu presji od federacji krajowych, działaczy sportowych i opinii publicznej, by pociągnąć go do odpowiedzialności także na boiskach.
To, co się wydarzy, może mieć znaczenie nie tylko dla futbolu, ale także dla relacji między sportem, dyplomacją i moralnością w obliczu wojny.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.