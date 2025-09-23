Skandal w szkołach! Wyniki badań o pracach domowych mogą wstrząsnąć systemem. Prace domowe pod lupą.
Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała że na początku października poznamy wyniki badań dotyczących zmian w przepisie likwidującym obowiązek zadawania i oceniania prac domowych w szkołach podstawowych.
Co wiadomo o badaniu
Pierwsza część badań została przeprowadzona w czerwcu druga we wrześniu Instytut Badań Edukacyjnych zbiera dane od nauczycieli uczniów i rodziców
Ewaluacja ma sprawdzić jak działa nieobowiązkowość prac domowych jakie są efekty edukacyjne oraz jaki wpływ ma to na dobrostan dzieci
Jakie zmiany obowiązują
Od 1 kwietnia 2024 r. w klasach I-III szkoły podstawowej prace domowe pisemne i praktyczno-techniczne zostały zakazane z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą
W klasach IV-VIII prace domowe mogą być zadawane ale nie są obowiązkowe i nie są oceniane tradycyjnie zamiast tego uczeń otrzymuje informację zwrotną co zrobił dobrze a co wymaga poprawy
Co dalej może się zmienić
Minister Nowacka zapowiada że po otrzymaniu wyników ewaluacji rozważone zostaną możliwe korekty jeśli dane wskażą na problemy
Nowe rozwiązania nie wrócą do stanu sprzed zmian w takiej formie jaka była wcześniej bo jak zaznacza ministerstwo to byłaby „nadmierna presja” dla dzieci
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.