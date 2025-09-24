Skandal w USA! Sieć zdolna zablokować całe miasto odkryta przez Secret Service.

24 września 2025 19:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Secret Service rozmontowuje sieć zdolną zablokować system telefonii w Nowym Jorku. Amerykański Secret Service ujawnił operację, w której zdemontowano ukryty system telekomunikacyjny zdolny sparaliżować sieć komórkową Nowego Jorku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Sieć była zlokalizowana wokół obszaru ONZ w odległości do 35 mil od siedziby Zgromadzenia Ogólnego i wykorzystywała ponad 300 serwerów oraz ponad 100 tysięcy kart SIM.

Groźna sieć technologiczna

Urządzenia mogły wysyłać do 30 milionów SMSów na minutę, co wystarczyłoby, aby przeciążyć infrastrukturę mobilną i sparaliżować komunikację. Wykrycie nastąpiło w kontekście przygotowań do sesji ONZ, co dodatkowo podniosło wagę zagrożenia. Sieć działała w opuszczonych lokalach, a część sprzętu znajdowała się w nieruchomościach niezamieszkanych, co utrudniało szybką identyfikację.

Cel niejasny, ale potencjał ogromny

Choć śledczy nie potwierdzają, że celem było bezpośrednie uderzenie podczas obrad ONZ, zdolność sieci do zakłócania połączeń alarmowych i komunikacji miejskiej stawiała ją na krawędzi działań sabotażowych. Korzystano z urządzeń służących do intensyfikacji komunikatów i maskowania ruchu sieciowego między grupami przestępczymi lub zagranicznymi aktorami.

Co dalej

Secret Service kontynuuje dochodzenie, analizując dane z odzyskanych urządzeń i kart SIM. Sprawdzane są powiązania z organizacjami przestępczymi i możliwym wsparciem ze strony państw. Władze podkreślają, że to największa tego typu operacja w ostatnich latach i że odstraszanie ataków na infrastrukturę cyfrową stało się priorytetem.

 

 

 

 

 

Źródło: dziennikzwiazkowy.com/warszawawpigulce.pl 

 

