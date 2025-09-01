Skandal w ZUS! Emeryci bez listów o wysokości świadczeń.

To prawdziwy przełom w polskim systemie emerytalnym. ZUS ogłosił, że całkowicie rezygnuje z tradycyjnych listów z informacją o wysokości emerytury i renty. Od teraz wszelkie dane dotyczące świadczeń będą dostępne wyłącznie online w zakładce „Moje informacje emerytalne” na portalu ZUS.

Koniec papierowych listów

Dotychczas co roku miliony seniorów otrzymywały pocztą papierowe zestawienia, które pozwalały kontrolować wysokość świadczeń. Teraz ta forma komunikacji odchodzi do historii. ZUS tłumaczy decyzję oszczędnością, ekologią i chęcią usprawnienia kontaktu z obywatelami.

Seniorzy muszą przejść do internetu

Od tej chwili każdy emeryt i rencista będzie musiał korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Założenie konta staje się niezbędne, by sprawdzić wysokość świadczeń, przeliczenia czy inne szczegóły finansowe. To oznacza, że osoby bez dostępu do internetu lub mające trudności z obsługą komputera czy smartfona mogą stanąć przed poważnym problemem.

Dostęp 24/7, ale i nowe wyzwania

Cyfrowa rewolucja ma też swoje plusy. Emeryci i renciści zyskają stały dostęp do informacji – 24 godziny na dobę, bez czekania na list w skrzynce. To większa kontrola nad finansami i szybszy dostęp do danych. Jednak zmiana wymusi na wielu osobach szybkie oswojenie się z nowymi technologiami.

Nowa era w ZUS

Eksperci podkreślają, że to krok w stronę nowoczesności, który całkowicie zmienia sposób kontaktu ZUS z seniorami. Dla jednych będzie to wygoda i większa przejrzystość, dla innych – spore wyzwanie i konieczność nadrobienia cyfrowych umiejętności. Jedno jest pewne: emerytalna korespondencja nigdy już nie będzie wyglądała tak jak dawniej.

 

 

