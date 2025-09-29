Skandaliczne odkrycie! Setki młodych nie wiedzą, że mogą dostać 700 zł z ZUS.
Dodatkowe 700 zł miesięcznie z ZUS. Mało kto wie o tym wsparciu. W gąszczu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych istnieje pomoc, o której wciąż wie niewiele osób.
To specjalny dodatek dla sieroty zupełnej, który w 2025 roku wynosi już ponad 650 zł miesięcznie. Dla wielu młodych ludzi, którzy stracili oboje rodziców, to wsparcie okazuje się kluczowe.
Dodatek jest przyznawany osobom pobierającym rentę rodzinną. Otrzymują go nie tylko dzieci małoletnie, ale także osoby uczące się do 25. roku życia, nawet jeśli nie mieszkały z rodzicami lub ich nie znały. Warunek jest jeden: trzeba posiadać prawo do renty rodzinnej. Wtedy ZUS automatycznie dolicza dodatek do świadczenia.
Od marca 2025 roku wysokość dodatku to dokładnie 654,48 zł, a jego wartość jest co roku waloryzowana, podobnie jak inne świadczenia wypłacane przez ZUS. Dzięki temu kwota ta rośnie wraz z inflacją i zmianami w gospodarce, co pozwala zachować jej realną wartość.
Aby dodatek był wypłacany po ukończeniu pełnoletności, konieczne jest przedstawianie w ZUS-ie zaświadczeń o kontynuowaniu nauki. Może to być dokument ze szkoły średniej, technikum, szkoły branżowej albo uczelni wyższej. Brak takiego potwierdzenia sprawi, że wypłata dodatku zostanie wstrzymana.
Choć kwota wsparcia nie jest bardzo wysoka, dla wielu młodych ludzi pozostających bez rodziców to realna pomoc, która pozwala opłacić rachunki, kupić podręczniki czy po prostu utrzymać się w czasie nauki. Dodatek ten, mimo że istnieje od lat, wciąż nie jest powszechnie znany, co sprawia, że część uprawnionych nie korzysta z przysługujących im pieniędzy.
Eksperci podkreślają, że warto nagłaśniać istnienie tego świadczenia, bo w połączeniu z rentą rodzinną może zapewnić stabilniejsze warunki życia i zmniejszyć obciążenia finansowe młodych ludzi, którzy znaleźli się w jednej z najtrudniejszych sytuacji życiowych.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
