Skarbówka bije na alarm: młodzi wciągani w fikcyjne rachunki. Może się to skończyć więzieniem

4 września 2025 07:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Krajowa Administracja Skarbowa nagłośniła proceder, który może mieć dramatyczne konsekwencje społeczne. Coraz częściej uczniowie i studenci do 26. roku życia, korzystający z ulgi podatkowej, są wykorzystywani do wystawiania fałszywych rachunków. Mechanizm jest prosty – w zamian za kilkaset złotych młodzi podpisują dokumenty opiewające na dziesiątki tysięcy złotych, które potem służą nieuczciwym firmom do zaniżania podatków.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dla wielu młodych ludzi, zwłaszcza tych szukających szybkiego zarobku, taka propozycja wydaje się okazją bez ryzyka. Problem w tym, że w rzeczywistości chodzi o udział w przestępstwie, którego skutki mogą towarzyszyć im przez całe życie. W trakcie kontroli w Podlaskiem ujawniono przypadki rachunków za fikcyjne usługi – od obsługi mailowej po prace graficzne czy informatyczne – wystawianych na kwoty nawet 80 tys. zł. W rzeczywistości nikt tych usług nie wykonywał, a „wynagrodzenie” wynosiło zwykle około 500 zł za podpis.

Werbunek do takiego procederu odbywał się w środowisku młodzieży – na imprezach, spotkaniach czy poprzez znajomych. To sprawia, że problem przybiera charakter społeczny. Osoby nieświadome, że łamią prawo, wplątywane są w machinę przestępczą, a stąd już tylko krok do poważnych konsekwencji. Skarbówka przypomina, że poświadczenie nieprawdy w dokumentach, jakim jest rachunek, zagrożone jest karą do 8 lat więzienia. Do tego dochodzi odpowiedzialność karno-skarbowa, co oznacza wpis w rejestrze, utratę wiarygodności i długofalowe problemy z pracą czy kredytem.

W dłuższej perspektywie proceder ten może też podważyć zaufanie do całego systemu ulg podatkowych. Ulga dla młodych, która miała być realnym wsparciem dla studentów i osób rozpoczynających karierę, staje się narzędziem do nadużyć. Jeśli skala problemu będzie rosła, rząd może być zmuszony do ograniczenia tej preferencji, co uderzyłoby w setki tysięcy uczciwych młodych ludzi.

To ostrzeżenie ze strony KAS to nie tylko komunikat o przestępstwie gospodarczym. To również sygnał dla rodziców, nauczycieli i samych studentów – szybki zarobek w zamian za podpis może skończyć się złamaną przyszłością.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl