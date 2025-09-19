Skarbówka ostrzega miliony Polaków. Możesz mieć problemy
Czasami jedna noc może zmienić wszystko. Jutro skarbówka wprowadza zmiany, które dotkną praktycznie każdego Polaka mającego do załatwienia sprawy podatkowe. Jeśli planujesz coś ważnego – lepiej się pospiesz.
System e-PIT wygaśnie na kilka dni. Miliony Polaków bez dostępu
Jak informuje Ministerstwo Finansów na stronie podatki.gov.pl, od 20 września od godziny 8:00 do 24 września do godziny 10:00 usługa Twój e-PIT będzie całkowicie niedostępna. To oznacza, że niemal 24 miliony Polaków, którzy w ubiegłym roku skorzystało z tego systemu, straci dostęp do kluczowych usług podatkowych.
W tym czasie nie będzie można zalogować się do usługi, sprawdzić swojego rozliczenia podatkowego, złożyć deklaracji PIT przez internet ani pobrać potwierdzeń złożenia dokumentów.
Ministerstwo przeprasza za niedogodności, ale jednocześnie podkreśla, że prace są niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności systemów.
Kiedy skarbówka przeprowadza takie operacje i dlaczego
Regularne prace serwisowe w systemach skarbówki to coś więcej niż rutynowa konserwacja. Podczas takich operacji wprowadzane są nowe funkcjonalności, usprawnienia istniejących rozwiązań, a przede wszystkim aktualizowane są zabezpieczenia chroniące dane milionów podatników.
Jak wyjaśnia resort finansów, głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz optymalizacja działania systemów, która ma zapewniać szybki i niezawodny dostęp do kluczowych usług. Problem w tym, że takie modernizacje wymagają czasowego wyłączenia dostępu dla użytkowników.
Usługa Twój e-PIT zyskała ogromną popularność – w 2024 roku złożono za jej pośrednictwem niemal 24 miliony deklaracji podatkowych. To sprawia, że każda przerwa w jej działaniu dotyka praktycznie całej populacji rozliczającej się z fiskusem.
Co to oznacza dla zwykłego obywatela
Jeśli masz pilne sprawy podatkowe do załatwienia, musisz zdążyć przed rozpoczęciem prac lub poczekać do ich zakończenia. Dotyczy to szczególnie osób, które:
- Chcą sprawdzić status swojego rozliczenia podatkowego
- Planują złożyć korektę deklaracji za poprzednie lata
- Potrzebują pobrać dokumenty potwierdzające rozliczenie
- Mają pilne sprawy związane z zastawami skarbowymi
Pamiętaj, że pozostałe usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy będą działać normalnie – problem dotyczy wyłącznie systemu e-PIT i Rejestru Zastawów Skarbowych.
Historia pani Marii: „Czekałam miesiąc na zwrot, a teraz muszę czekać kolejny tydzień”
Pani Maria z Krakowa planowała złożyć korektę rozliczenia jeszcze w tym tygodniu. „Odkryłam, że mogę odliczyć dodatkowe koszty rehabilitacji córki. To prawie 2000 złotych zwrotu – dla nas to bardzo duże pieniądze. Teraz muszę czekać do przyszłego tygodnia” – opowiada.
Takich przypadków może być tysięce. Osoby planujące korekty deklaracji czy sprawdzające status zwrotów będą musiały wstrzymać swoje plany.
Praktyczne rady: jak się przygotować
Eksperci radzą, aby przed każdymi planowanymi pracami serwisowymi w skarbówce:
- Regularnie sprawdzać komunikaty na stronie podatki.gov.pl
- Pobierać i archiwizować ważne dokumenty podatkowe
- Planować sprawy urzędowe z odpowiednim wyprzedzeniem
- Korzystać z alternatywnych form kontaktu z urzędami w razie pilności
Jeśli potrzebujesz pilnie załatwić sprawy podatkowe, ale nie zdążysz przed rozpoczęciem prac, możesz skorzystać z tradycyjnych form kontaktu – wizyta w urzędzie skarbowym czy kontakt telefoniczny pozostają dostępne.
Co dalej z rozliczeniami podatkowymi
Po zakończeniu prac serwisowych system powinien działać sprawniej i bezpieczniej. Ministerstwo Finansów zapowiada, że wprowadzone zmiany mają na celu poprawę doświadczeń użytkowników i zwiększenie niezawodności usług.
Warto pamiętać, że podobne przerwy techniczne zdarzają się regularnie – najlepiej więc zasubskrybować powiadomienia o planowanych pracach serwisowych, by nie zostać zaskoczonym.
Co możesz zrobić już teraz:
- Sprawdź, czy masz pilne sprawy podatkowe do załatwienia
- Pobierz ważne dokumenty z systemu e-PIT, zanim zostanie wyłączony
- Zaplanuj ewentualne korekty deklaracji na przyszły tydzień
- Zapisz ważne numery telefonów do urzędów skarbowych na wypadek pilnych spraw
Pamiętaj – czasami kilka godzin może zadecydować o tym, czy załatwisz sprawę tego tygodnia, czy będziesz musiał czekać kolejny tydzień na rozwiązanie swoich problemów podatkowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.