Skarbówka w Twoim telefonie. Firmy mogą się zdziwić, gdy to zobaczą na smartfonie
Czasy stania w kolejkach do okienek urzędów skarbowych definitywnie odchodzą do przeszłości. Od 25 lipca organizacje – spółki, fundacje i stowarzyszenia – mogą korzystać z mobilnej aplikacji e-Urząd Skarbowy. To kolejny etap cyfrowej rewolucji, która sprawia, że podatkowe sprawy można załatwić online z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.
Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy została uruchomiona przez Ministerstwo Finansów 27 stycznia 2025 roku. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania mogły z niej korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Teraz grono użytkowników zostało znacznie rozszerzone – dostęp uzyskały wszystkie organizacje posiadające NIP.
„Sukcesywnie rozwijamy naszą aplikację, chcemy jak najlepiej dostosować ją do potrzeb podatników. Teraz również organizacje mogą w pełni korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego” – podkreśla wiceminister finansów i zastępca Szefa KAS, Małgorzata Krok.
Ponad 455 tysięcy pobrań – ogromne zainteresowanie
Jak informuje portal Infor.pl, aplikację pobrało już ponad 455 tysięcy osób. Użytkownicy najczęściej przeglądają przez nią informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku oraz historii deklaracji. Za pomocą aplikacji można szybko i bezpiecznie złożyć deklarację podatkową czy wniosek o zaświadczenie, a także odebrać dokumenty z urzędu.
Kluczową zaletą aplikacji jest możliwość załatwienia spraw bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik zyskuje dostęp do pełnej historii swoich rozliczeń – wszystko to przez smartfon.
Zgodnie z danymi z portalu PIT.pl, w styczniu zaczyna się okres zwiększonego zainteresowania nadawaniem uprawnień osobom odpowiedzialnym za składanie dokumentów podatkowych. W listopadzie 2024 roku organizacje wnioskowały o dostęp dla 14,7 tysięcy osób, podczas gdy rok wcześniej było to tylko 6,6 tysięcy – to ponad dwukrotny wzrost.
Co może zrobić organizacja przez aplikację
Nowe konto organizacji to realne ułatwienie dla firm i instytucji. Umożliwia ono pełne korzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego – od składania deklaracji i formularzy rejestracyjnych, przez występowanie o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, aż po przeglądanie danych rejestracyjnych czy list pełnomocnictw.
Organizacja może składać przez aplikację kluczowe dokumenty, takie jak formularze podatkowe PIT-11 i PIT-4R, których termin złożenia mija 31 stycznia. Może też bezpłatnie wystąpić o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, złożyć zawiadomienie ZAW-NR oraz przeglądać dane rejestracyjne.
Cała obsługa odbywa się online, bez konieczności podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem ani dodatkowego upoważniania pełnomocnika. Ministerstwo zapowiada, że z czasem pojawią się kolejne funkcje dostępne w ramach konta organizacji.
Jak upoważnić pracownika do obsługi konta
Organizacja może w prosty sposób udostępnić swoje konto osobie fizycznej posiadającej numer PESEL. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.
Każdemu użytkownikowi można przypisać jeden z dwóch poziomów dostępu – podstawowy lub rozszerzony. Jak wyjaśnia portal podatki.gov.pl, dostęp rozszerzony daje możliwość zarządzania kontem organizacji, w tym nadawania i odbierania dostępu innym użytkownikom. Od teraz wszystko to jest możliwe także z poziomu aplikacji mobilnej.
Ważne jest to, że czynności podejmowane przez każdego upoważnionego użytkownika na koncie organizacji są uznawane za czynności podejmowane przez samą organizację. Dlatego warto dokładnie przemyśleć, komu przyznaje się uprawnienia i na jakim poziomie.
Łatwe przełączanie między kontami
Osoby, które mają dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym i korzystają z aplikacji mobilnej, mogą w prosty sposób przełączać się między swoim kontem osobistym a kontem organizacji.
Wystarczy zalogować się na konto osobiste w aplikacji mobilnej, kliknąć przycisk „Przełącz konto”, wybrać organizację z dostępnej listy, a następnie można korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych dla organizacji. To znacznie ułatwia pracę osobom, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie obsługują sprawy podatkowe firm.
Aplikacja w trzech językach
Z aplikacji e-Urząd Skarbowy można korzystać w trzech językach – polskim, angielskim i ukraińskim. Jest dostępna bezpłatnie i można ją pobrać w sklepach Google Play i App Store.
Aplikacja działa na telefonach z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 9.0 (zalecana najnowsza dostępna na rynku) oraz iOS w wersji nie niższej niż 13. Dzięki temu większość współczesnych smartfonów może bez problemu obsługiwać aplikację.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli prowadzisz firmę, jesteś członkiem zarządu spółki lub działasz w fundacji czy stowarzyszeniu, ta zmiana może znacznie ułatwić Ci życie. Zamiast planować wizyty w urzędzie skarbowym w godzinach pracy, możesz załatwić większość spraw przez telefon – w domu, w pracy, czy nawet w podróży.
Dla księgowych i osób zajmujących się obsługą podatkową firm to prawdziwa rewolucja. Możliwość szybkiego sprawdzenia statusu dokumentów, złożenia deklaracji czy pobrania zaświadczeń bez wychodzenia z biura oznacza znaczną oszczędność czasu i kosztów.
Przedsiębiorcy mogą teraz w każdej chwili sprawdzić stan swoich rozliczeń z fiskusem, historię płatności czy otrzymać potrzebne dokumenty. To szczególnie ważne przy ubieganiu się o kredyty, dotacje czy w kontaktach z kontrahentami, którzy wymagają aktualnych zaświadczeń.
Dla organizacji pozarządowych oznacza to łatwiejsze wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i szybsze otrzymywanie dokumentów potrzebnych do rozliczania dotacji czy współpracy z darczyńcami.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Aplikacja jest zintegrowana z popularną aplikacją mObywatel, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną.
Wszystkie dane przesyłane przez aplikację są szyfrowane, a system uwierzytelniania zapewnia, że tylko uprawnione osoby mają dostęp do informacji podatkowych organizacji. To ważne szczególnie w przypadku wrażliwych danych finansowych firm.
Przyszłość już dziś
Ministerstwo Finansów nie kryje, że to dopiero początek cyfrowej transformacji. Celem jest stworzenie w pełni cyfrowego kanału do załatwiania spraw podatkowych, bez wychodzenia z domu, kolejek i zbędnych formalności.
Aplikacja będzie sukcesywnie rozwijana o kolejne funkcjonalności. Już teraz planowane są nowe usługi, które jeszcze bardziej uproszą kontakt podatników z administracją skarbową.
Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Cyfrowa. Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 miliony złotych, w tym dofinansowanie UE około 86 milionów złotych.
Jak zacząć korzystać
Aby zacząć korzystać z aplikacji jako organizacja, należy najpierw pobrać aplikację e-Urząd Skarbowy ze sklepu Google Play lub App Store. Następnie organizacja musi złożyć wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Po otrzymaniu dostępu upoważnieni pracownicy mogą logować się do aplikacji za pomocą Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub bankowości elektronicznej i korzystać z pełnego zakresu usług dostępnych dla organizacji.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku o przyznanie dostępu znajdują się na stronie podatki.gov.pl. Tam też można znaleźć instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z aplikacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.