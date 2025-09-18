„Skazani na głodowe emerytury”. ZNP ostrzega przed losem nauczycieli
Nauczyciele alarmują, że obecny system wynagrodzeń skazuje ich w przyszłości na głodowe emerytury. Prezes ZNP Sławomir Broniarz ostro skrytykował rząd, wskazując, że podwyżki zaplanowane na 2026 rok są zbyt niskie, a pensja początkującego pedagoga będzie zaledwie o kilkaset złotych wyższa od płacy minimalnej.
Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego atmosfera była wyjątkowo napięta. Głos zabrał przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, który skierował do Ministerstwa Finansów pytania o plany dotyczące wynagrodzeń w najbliższych latach. Ostrzegł też przed dramatycznymi konsekwencjami dla przyszłych emerytur nauczycieli.
Broniarz: „Państwo silne wobec najsłabszych”
Szef ZNP przypomniał, że waloryzacja płac na poziomie 3 proc. jest niższa od prognozowanego realnego wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem Broniarza prowadzi to do marginalizacji kolejnej grupy zawodowej.
– Powstanie grupa pracowników skazanych w przyszłości na dramatycznie niskie emerytury – ostrzegał. Podkreślał również, że państwo pozostaje „silne wobec najsłabszych, a takim ogniwem są dziś pracownicy budżetówki, w tym nauczyciele”.
Początkujący nauczyciel blisko płacy minimalnej
Związkowiec zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem a pensją nauczyciela rozpoczynającego pracę wynosi dziś około 450 zł, a w 2026 roku wzrośnie jedynie do 502 zł. Według Broniarza tak niewielka przewaga nie zachęca absolwentów do wyboru pracy w szkole, lecz wręcz zniechęca do wiązania przyszłości z tym zawodem.
– To rozwiązanie dalece niezadowalające – mówił, krytykując brak prac nad obywatelskim projektem „Godne płace”, który miałby powiązać nauczycielskie wynagrodzenia ze średnią płacą w gospodarce.
Ostrzeżenie przed konfliktem społecznym
Broniarz zarzucił rządowi lekceważenie środowiska nauczycieli. Stwierdził, że brak prac nad ustawą płacową może doprowadzić do „kolosalnego konfliktu społecznego”, którego skutki będą musiały zostać uwzględnione przez rządzących.
Argumenty rządu: priorytety budżetu i spadające wakaty
Z kolei wiceminister finansów Hanna Majszczyk podkreśliła, że główne priorytety budżetu na 2026 rok to bezpieczeństwo państwa, ochrona zdrowia i inwestycje. Dochody państwa mają sięgnąć 647,2 mld zł, a wydatki – 918,9 mld zł. Deficyt zaplanowano na poziomie 271,7 mld zł.
O problemach nauczycieli mówiła także w Sejmie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła, że dzięki podwyżkom z 2023 roku liczba wakatów w szkołach spada. W 2023 roku wolnych etatów było 8242, rok później 6029, a w 2025 – już 4775. – Chętnych do pracy jest coraz więcej – oceniła.
Lubnauer przypomniała też, że w czasie poprzednich rządów realne płace nauczycieli wzrosły o zaledwie 1 proc., podczas gdy w ostatnich latach – do 2025 roku – podniosły się o 27 proc.
Ile zarobią nauczyciele od 2026 roku?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów płaca minimalna w 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa – 31,40 zł. Pensje nauczycieli zostaną podwyższone o 3 proc. Minimalne wynagrodzenia zasadnicze w 2026 roku będą kształtować się następująco:
- nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto,
- nauczyciel mianowany – 5469 zł brutto,
- nauczyciel dyplomowany – 6397 zł brutto.
Różnica między pensją początkującego nauczyciela a płacą minimalną wyniesie zaledwie 502 zł. W przypadku nauczyciela dyplomowanego będzie to 1405 zł. Trzeba jednak pamiętać, że do tych kwot dochodzą dodatki, m.in. motywacyjny, funkcyjny czy za wychowawstwo.
Co dalej z płacami nauczycieli?
Debata o wynagrodzeniach w oświacie pokazuje rosnące napięcia między związkiem zawodowym a rządem. ZNP domaga się systemowych zmian, które zagwarantują nauczycielom nie tylko wyższe pensje w trakcie pracy, ale także godne emerytury. Rząd wskazuje natomiast na rosnące wydatki budżetu i priorytety bezpieczeństwa.
