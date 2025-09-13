Skażona woda na Mazowszu! 5,5 tys. mieszkańców bez dostępu do wody pitnej
Ponad 5,5 tysiąca mieszkańców gminy Brudzeń Duży pod Płockiem zostało nagle pozbawionych wody pitnej. W lokalnych wodociągach wykryto groźne bakterie, a sanepid natychmiast zamknął dwie stacje uzdatniania. Woda dla mieszkańców dostarczana jest teraz w butelkach i cysternach, a na wyniki ponownych badań trzeba czekać do przyszłego tygodnia.
Ponad 5,5 tysiąca mieszkańców gminy Brudzeń Duży w powiecie płockim od czwartku pozostaje bez zdatnej do picia wody z wodociągów. Powodem są groźne bakterie enterokoków – tzw. paciorkowców kałowych – które wykryto w dwóch z trzech lokalnych stacji uzdatniania wody. Skażenie sprawiło, że sanepid natychmiast zamknął stacje w Brudzeniu Dużym i Siecieniu, a jedynie stacja w Karwosiekach funkcjonuje warunkowo.
Zanieczyszczone wodociągi i szybka reakcja władz
Jak poinformowała sekretarz gminy Beata Banaszczak, decyzja o zamknięciu stacji uzdatniania zapadła w czwartek po południu, gdy spłynęły wyniki badań z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. W efekcie kilkanaście miejscowości zostało odciętych od wody pitnej.
– Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała u nas miejsca. Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić im pomoc – podkreśla Banaszczak.
Woda pitna dostarczana jest obecnie cysternami z Wodociągów Płockich, a dla zwierząt – ze stacji w Karwosiekach. Mieszkańcy otrzymali też wsparcie w postaci 20 tys. litrów wody butelkowanej przekazanej przez wojewodę mazowieckiego oraz dodatkowych 16 tys. litrów zakupionych przez gminę. Dystrybucją zajmują się m.in. strażacy-ochotnicy.
Zagrożenie dla zdrowia
Sanepid wydał ostrzeżenie, że skażonej wody nie wolno używać do picia, gotowania, mycia owoców, warzyw czy naczyń. Nie nadaje się również do kąpieli, mycia zębów ani przemywania ran. Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych.
Enterokoki to bakterie pochodzące z przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie wskazuje na zanieczyszczenie fekaliami i stwarza poważne ryzyko chorób jelitowych oraz zatruć.
Co dalej?
W piątek rano ponownie pobrano próbki do badań laboratoryjnych. Wyniki mogą być znane dopiero w poniedziałek i wtedy zapadnie decyzja o ewentualnym przywróceniu dostępu do wodociągów. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać wyłącznie z dostarczanej wody butelkowanej i z cystern.
