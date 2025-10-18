Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do rodzinnego miasta. Tak go uhonorowano!
Drugi Polak w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski, został honorowym obywatelem Łodzi. Astronauta odebrał tytuł i symboliczny klucz do miasta podczas uroczystości w EC1. W miejscu, gdzie dorastał i kształcił się, mówił o marzeniach, odwadze i drodze, która – jak przyznał – „nie zawsze jest tak prosta jak Piotrkowska”.
Uroczystość w centrum nauki EC1 zorganizowano z myślą o najmłodszych łodzianach. Prezydent Hanna Zdanowska podkreśliła, że Sławosz Uznański-Wiśniewski jest dowodem na to, że marzenia można realizować niezależnie od miejsca pochodzenia. – Słuchajcie Sławosza, bo nauka to nie tylko równania i laboratoria. To odwaga, wytrwałość i pasja. Pokazał, że można sięgać gwiazd, nawet z łódzkiego podwórka – mówiła.
Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz dodał, że astronauta od lat rozsławia imię Łodzi na świecie. – Nie przyjmujemy go do społeczności miasta, bo on od dawna jest jej częścią. Pokazał, że nawet najbardziej śmiałe marzenia można spełnić, jeśli się w nie wierzy – podkreślił.
Sławosz Uznański-Wiśniewski przyznał, że Łódź jest jego domem i miejscem, do którego zawsze wraca z radością. Zwracając się do najmłodszych, opowiadał o znaczeniu marzeń i wytrwałości. – Droga do celu nie zawsze jest prosta jak Piotrkowska. Czasem trzeba zboczyć z kursu, pobłądzić, by znaleźć swoją ścieżkę. Mam nadzieję, że moja historia pokazuje, że można to zrobić, będąc z Łodzi – powiedział.
Podczas ceremonii astronauta otrzymał pamiątkową grafikę przedstawiającą jego portret i statki kosmiczne autorstwa łódzkiego artysty Przemysława Truścińskiego.
Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się 12 kwietnia 1984 roku w Łodzi – dokładnie w Dniu Kosmonauty, w rocznicę lotu Jurija Gagarina. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące i z wyróżnieniem Politechnikę Łódzką, gdzie studiował elektronikę i telekomunikację. Od 2011 roku pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), a w 2025 roku został uczestnikiem misji Axiom-4, lecąc na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako drugi Polak w historii i pierwszy przedstawiciel naszego kraju na ISS.
Podczas misji prowadził eksperymenty z zakresu biologii, technologii i medycyny, promując polską naukę na arenie międzynarodowej. Prywatnie jest pasjonatem gór, żeglarstwa i podróży. W styczniu 2025 roku poślubił posłankę Koalicji Obywatelskiej Aleksandrę Wiśniewską.
W uchwale przyznającej tytuł honorowego obywatela Łodzi podkreślono, że Uznański-Wiśniewski jest wybitnym przedstawicielem polskiej nauki i techniki, a jego osiągnięcia „świadczą o sile łódzkiej edukacji i potencjale lokalnej społeczności”. Dla Łodzi to nie tylko powód do dumy, ale też przypomnienie, że nawet z miasta w sercu Polski można wyruszyć prosto w kosmos.
