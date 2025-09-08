Śmierć rowerzysty w Cegielni. 48-latek z promilami usiadł za kierownicą
Tragiczny wypadek w Cegielni pod Płockiem. Pijany kierowca volkswagena z przyczepą kempingową potrącił 58-letniego rowerzystę i próbował uciec. Ofiara zmarła w szpitalu, a 48-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia.
Płock: rowerzysta zginął po potrąceniu. Kierowcy grozi nawet 20 lat więzienia
Tragiczny wypadek wstrząsnął mieszkańcami miejscowości Cegielnia pod Płockiem. W piątkowy wieczór 48-letni kierowca volkswagena z przyczepą kempingową potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, próbował odjechać. Świadkowie zareagowali natychmiast – zatrzymali sprawcę i przekazali go policji.
Śmiertelne potrącenie i dramatyczna ucieczka
Do wypadku doszło na drodze w Cegielni. Poszkodowany 58-latek został ciężko ranny i przewieziony do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. Kierowca volkswagena w chwili zatrzymania był pijany – badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie.
Według ustaleń prokuratury, mężczyzna nie tylko prowadził auto w stanie nietrzeźwości, ale też próbował uciec z miejsca zdarzenia. To właśnie reakcja świadków zapobiegła bezkarnej ucieczce sprawcy.
Zarzuty i tymczasowy areszt
Prokuratura Rejonowa w Płocku przedstawiła kierowcy zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 48-latka na trzy miesiące.
– Podejrzany przyznał się do potrącenia rowerzysty i złożył wyjaśnienia. Przedstawił jednak nieco inną wersję zdarzeń niż ustalona dotychczas – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski, nie ujawniając szczegółów ze względu na dobro śledztwa.
Surowe konsekwencje
Za zarzucane czyny kierowcy grozi od 5 do 20 lat więzienia. Oprócz tego sąd może orzec przepadek pojazdu oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok 58-letniego rowerzysty, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci.
