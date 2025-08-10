Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Gigantyczne utrudnienia. Na miejscu wszystkie służby
Niedzielne popołudnie w gminie Nasielsk zostało naznaczone dramatycznym wypadkiem drogowym, który zakończył się śmiercią 37 motocyklisty. Do tragicznego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 632 w miejscowości Mazewo Dworskie.
Alarm w służbach ratunkowych zabrzmiał chwilę przed godziną 16, gdy na dyspozytornię wpłynęło zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym z udziałem dwóch pojazdów. Na miejscu zdarzenia natychmiast zadysponowano liczne jednostki służb ratunkowych: zastępy Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ochotnicze straże pożarne z Nasielska, Jackowa oraz Latonic.
Zderzenie samochodu osobowego marki Honda z motocyklem marki Suzuki miało tak poważny charakter, że wymagało natychmiastowego lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załoga śmigłowca, podjęła intensywne działania reanimacyjne, które niestety nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mimo wysiłków ratowników, obrażenia odniesione przez motocyklistę okazały się zbyt poważne. 37-letniego mężczyzny pochodzący z powiatu legionowskiego niestety nie udało się uratować.
Droga wojewódzka 632, na której doszło do tragedii, została całkowicie zablokowana dla ruchu. Takie działania, choć powodują utrudnienia dla innych uczestników ruchu drogowego, są niezbędne dla przeprowadzenia rzetelnego śledztwa oraz ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.