Śmigłowiec LPR w akcji! Rowerzysta trafił na dach auta po potrąceniu
Groźny wypadek w Jankach pod Warszawą. Rowerzysta potrącony przez samochód spadł na dach auta, a następnie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Potrącony rowerzysta w Jankach. Lądował śmigłowiec LPR
W czwartek wieczorem w podwarszawskich Jankach doszło do dramatycznego wypadku na alei Krakowskiej. Kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę, który w wyniku siły uderzenia spadł na dach pojazdu.
Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną i pogotowie. – Osoba poszkodowana wylądowała na dachu tego pojazdu. Naszym zadaniem na początku było podjęcie tej osoby z auta – relacjonował aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej w rozmowie z tvnwarszawa.pl.
W akcji uczestniczyły dwie jednostki strażaków. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ranny rowerzysta został przekazany ratownikom medycznym.
Poszkodowanego najpierw przewieziono karetką na plac Szwedzki. Tam czekał już śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał mężczyznę do szpitala. Jego stan nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.
Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności wypadku. Aleja Krakowska to jedna z głównych tras wylotowych z Warszawy, gdzie często dochodzi do groźnych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
