SMS o rządowym kuponie energetycznym? To oszustwo! CERT Polska ostrzega przed nowym atakiem

20 sierpnia 2025 16:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz częściej do Polaków trafiają fałszywe wiadomości SMS, w których przestępcy podszywają się pod instytucje rządowe. Najnowszy przykład dotyczy rzekomego „rządowego kuponu energetycznego”. CERT Polska jednoznacznie informuje – to oszustwo!

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Na czym polega oszustwo?

Wiadomość SMS informuje o naborze do programu wypłat lub konieczności wypełnienia formularza, aby otrzymać świadczenie energetyczne. W treści wiadomości znajduje się link, który prowadzi do fałszywej strony łudząco przypominającej oficjalne portale rządowe.

Na stronie przestępcy żądają podania szeregu danych – imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, a także danych karty płatniczej: numeru, daty ważności i kodu CVV. W rzeczywistości nie ma żadnego programu „kuponów energetycznych”, a podanie informacji skutkuje utratą pieniędzy z konta ofiary.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

  • SMS zawiera link do nieznanej strony, często z podejrzanym adresem domeny.
  • Treść sugeruje konieczność szybkiego działania – np. grozi utratą świadczenia w przypadku braku reakcji.
  • Formularz prosi o dane karty płatniczej – czego instytucje publiczne nigdy nie wymagają.

Rekomendacje ekspertów z CERT Polska

Zanim podasz jakiekolwiek dane:

  • zweryfikuj prawdziwość oferty,
  • sprawdź adres strony internetowej,
  • skontaktuj się bezpośrednio z instytucją, która rzekomo wysłała wiadomość,
  • wszystkie podejrzane treści zgłaszaj do zespołu CERT Polska.

Co to oznacza dla czytelnika?

Każdy SMS obiecujący pieniądze, dopłaty czy kupony energetyczne powinien wzbudzić ostrożność. Pamiętaj – urzędy nigdy nie proszą o dane kart płatniczych poprzez SMS czy formularze online. Aby uniknąć strat finansowych, zawsze dokładnie sprawdzaj źródło wiadomości i nie klikaj w podejrzane linki.

