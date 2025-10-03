Smutna wiadomość ze świata teatru. Zmarł artysta, który tworzył legendę polskiej sceny
Nie żyje Rajmund Jarosz – aktor, współzałożyciel legendarnej Piwnicy Pod Baranami i jeden z filarów krakowskiej sceny teatralnej. Artysta zmarł w wieku 90 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek i pamięć wśród pokoleń widzów.
Nie żyje Rajmund Jarosz, współzałożyciel Piwnicy Pod Baranami
Środowisko artystyczne Krakowa pogrążyło się w żałobie. W wieku 90 lat zmarł Rajmund Jarosz – aktor, wieloletni członek zespołów teatralnych i jeden ze współzałożycieli legendarnej Piwnicy Pod Baranami. O jego śmierci poinformowano w piątek.
Artysta związany z krakowską sceną
Rajmund Jarosz urodził się w 1935 roku w Truskawcu. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego, obecnie Akademii Sztuk Teatralnych. Swoją karierę związał z teatrami Krakowa – grał m.in. w Teatrze Ludowym, Rapsodycznym i Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej.
Na scenie zasłynął m.in. rolą w „Dziadach” w reżyserii Konrada Swinarskiego w Teatrze Telewizji w 1983 roku. Występował również w spektaklach Tadeusza Kantora, artysty, który wywarł ogromny wpływ na powojenne życie teatralne w Polsce.
Współzałożyciel Piwnicy Pod Baranami
Jarosz zapisał się także w historii krakowskiej kultury jako współtwórca Piwnicy Pod Baranami – słynnego kabaretu i ośrodka artystycznego, który od lat 50. XX wieku kształtował nie tylko scenę kabaretową, lecz także życie intelektualne miasta.
To właśnie w Piwnicy Pod Baranami występowali najwybitniejsi twórcy, a jej legenda przetrwała do dziś. Rajmund Jarosz należał do grona tych, którzy tę legendę współtworzyli od samego początku.
Ostatnie pożegnanie
Informację o śmierci artysty przekazali przedstawiciele Piwnicy Pod Baranami. Rajmund Jarosz odszedł w wieku 90 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek artystyczny i pamięć wśród kolejnych pokoleń aktorów oraz widzów.
Jego odejście to wielka strata dla krakowskiej sceny teatralnej i dla całej polskiej kultury.
