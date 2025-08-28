Specjalna promocja w Biedronce. Tylko w czwartek sklep rozdaje vouchery
Już w najbliższy czwartek, 28 sierpnia, sieć handlowa przygotowała wyjątkową promocję dla swoich klientów. Każdy, kto zrobi jednorazowe zakupy o wartości minimum 49 zł, otrzyma voucher o wartości 30 zł. To doskonała okazja, by zrobić większe zakupy i jednocześnie zaoszczędzić.
Jak działa promocja
Aby skorzystać z akcji, wystarczy zrobić zakupy w dowolnym sklepie sieci w czwartek, 28 sierpnia. Minimalna wartość paragonu musi wynieść 49 zł. Po sfinalizowaniu transakcji klient otrzyma voucher o wartości 30 zł, który będzie można wykorzystać przy następnych zakupach.
Ważne: Promocja dotyczy wyłącznie jednorazowych zakupów, a na jeden paragon można otrzymać tylko jeden voucher.
Kiedy można wykorzystać voucher
Otrzymane vouchery będą ważne w dniach 31 sierpnia – 3 września 2025 roku. Aby je zrealizować, trzeba będzie zrobić kolejne jednorazowe zakupy na kwotę minimum 299 zł.
Dzięki temu klienci mogą sporo zaoszczędzić, łącząc bieżące zakupy z planowaniem większych wydatków na koniec wakacji.
Dlaczego warto skorzystać z okazji
Sieć zachęca klientów do planowania zakupów właśnie na dzień promocji, ponieważ to wyjątkowa szansa, aby obniżyć koszty przyszłych wydatków. Vouchery można wykorzystać na różne kategorie produktów, co daje dużą elastyczność i pozwala lepiej zaplanować domowy budżet.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz zakupy, czwartek jest najlepszym momentem, by je zrobić. Możesz zyskać 30 zł zniżki na kolejne większe zakupy, a dzięki temu realnie zaoszczędzić. Warto jednak pamiętać, że liczba voucherów jest ograniczona, a promocja trwa tylko jeden dzień – 28 sierpnia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.