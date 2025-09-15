Specjalne świadczenie w 2025 roku. Zobacz, kto dostanie pieniądze za psa lub konia!
Emerytowane zwierzęta, które służyły w Policji, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej, otrzymują w 2025 roku specjalne wsparcie finansowe. Dodatek na ich utrzymanie może wynieść nawet 527 zł miesięcznie, a państwo pokrywa również koszty opieki weterynaryjnej.
Dodatek dla emerytowanych zwierząt służbowych w 2025 roku. Nawet 527 zł miesięcznie
W Polsce od 2022 roku obowiązuje ustawa, która wprowadziła specjalny dodatek dla emerytowanych zwierząt służbowych. To forma wsparcia finansowego dla opiekunów psów i koni, które przez lata pracowały na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W 2025 roku wysokość świadczenia może sięgać nawet 527 zł miesięcznie, a dodatkowo przewidziano pełny zwrot kosztów weterynaryjnych.
Kto może otrzymać świadczenie?
Dodatek przysługuje opiekunom zwierząt wycofanych ze służby w takich formacjach jak:
- Policja,
- Straż Graniczna,
- Państwowa Straż Pożarna,
- Służba Ochrony Państwa (SOP),
- Służba Więzienna.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest osiągnięcie przez zwierzę wieku emerytalnego – psy muszą mieć ukończone 9 lat, a konie 15 lat. Dopiero wtedy mogą zostać objęte świadczeniem.
Ile wynosi dodatek?
Wysokość wsparcia zależy od wielkości zwierzęcia oraz pory roku.
- Psy do 20 kg – w lecie od 210 do 280 zł miesięcznie, zimą od 300 do 400 zł.
- Psy powyżej 20 kg – w lecie od 310 zł, zimą nawet do 527 zł miesięcznie.
- Konie – stała stawka 23 zł dziennie, z możliwością podwyższenia do 28 zł.
Świadczenie ma formę ryczałtu na wyżywienie i jest wypłacane bezpośrednio przez formację, w której zwierzę pełniło służbę.
Zwrot kosztów leczenia
Oprócz ryczałtu na utrzymanie, opiekunowie mogą liczyć na pełny zwrot wydatków związanych z opieką weterynaryjną. Obejmuje to zarówno wizyty, zabiegi, jak i zakup leków. Wystarczy przedstawić rachunki, aby otrzymać refundację.
Emerytura dla czworonożnych funkcjonariuszy
Wprowadzenie dodatku było przełomowym rozwiązaniem – po raz pierwszy państwo zagwarantowało dożywotnie wsparcie zwierzętom, które po zakończeniu służby trafiają pod opiekę prywatnych osób. Dzięki świadczeniu łatwiej jest zapewnić im godne warunki życia i profesjonalną opiekę medyczną.
