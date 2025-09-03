Specjalny zasiłek z ZUS. Niewielu o nim wie, a to ponad 200 zł miesięcznie
Osoby cierpiące na depresję mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z ZUS. To świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie, którego celem jest wsparcie w pokrywaniu kosztów leczenia i opieki. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki – nie wystarczy sama diagnoza, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności i stwierdzenie, że choroba znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie.
Kto może ubiegać się o świadczenie?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnym dzieciom,
- osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobom powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat,
- seniorom po ukończeniu 75 lat.
W przypadku depresji kluczowe jest udowodnienie, że choroba powoduje niezdolność do samodzielnej egzystencji – czyli utrudnia wykonywanie podstawowych czynności, takich jak dbanie o higienę, jedzenie czy poruszanie się.
Jak uzyskać zasiłek?
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną i zaświadczenie lekarskie. Po badaniu komisja wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Następnie trzeba złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta – osobiście, pocztą lub przez internet (portal Emp@tia). Jeśli dokumenty zostaną złożone w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia, świadczenie zostanie przyznane z datą wsteczną.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest osobie wymagającej opieki, a nie jej bliskim. Nie zależy od dochodów i wynosi stałą kwotę – obecnie 215,84 zł miesięcznie.
Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny
Warto pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Pierwszy wypłacają samorządy, a drugi – ZUS, jako dodatek do emerytury lub renty. Oba świadczenia się wykluczają – nie można pobierać ich jednocześnie.
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz każdemu, kto ukończył 75 lat. Jest też corocznie waloryzowany, podczas gdy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje od lat niezmieniona.
