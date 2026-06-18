Spłonęła taksówka na A2 przy zjeździe na Pruszków. Ogromne utrudnienia dla kierowców
Na autostradzie A2 w kierunku Poznania, przy zjeździe na Pruszków, spłonęła taksówka – opel zafira. Pożar jest już ugaszony, ale pojazd czeka na lawetę, przez co prawy pas ruchu pozostaje zablokowany. W tej chwili korek na A2 ciągnie się od węzła Modlińska aż do Pruszkowa. Czy Twoja trasa prowadzi przez ten odcinek?
Co się stało i jaki jest aktualny stan?
Do pożaru doszło na A2 w kierunku Poznania, przy zjeździe na Pruszków. Spłonął opel zafira używany jako taksówka. Służby ugasiły pojazd, jednak na miejsce zdarzenia oczekuje jeszcze laweta, która ma odholować wrak. Do czasu jej przyjazdu i uprzątnięcia pasa ruchu utrudnienia pozostają w mocy.
Korek na A2 w kierunku zachodnim sięga w tej chwili od węzła Modlińska po zjazd na Pruszków – to odcinek liczący kilkanaście kilometrów. W godzinach popołudniowych, przy dużym natężeniu ruchu wyjazdowego z Warszawy, czas przejazdu przez ten odcinek może wynosić wielokrotność normalnego czasu podróży.
Jak ominąć korek – alternatywne trasy
Kierowcy jadący z Warszawy w stronę Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i dalej w kierunku Poznania mogą rozważyć objazd przez drogę ekspresową S8 w kierunku Łodzi, a następnie drogą krajową DK8 lub DK50 na zachód. Alternatywnie – droga krajowa DK2 biegnąca równolegle do A2 przez Ożarów Mazowiecki i Pruszków, choć i ona może być przeciążona przez kierowców szukających objazdu. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualną sytuację w aplikacjach nawigacyjnych – Google Maps i Waze na bieżąco aktualizują dane o korkach i proponują alternatywne trasy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.