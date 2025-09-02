Sprawa „zamachu stanu”. Marszałek Sejmu stanie przed śledczymi
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w październiku stanie przed prokuraturą jako świadek w sprawie tzw. „zamachu stanu”. To efekt jego lipcowej wypowiedzi o sugestiach odwleczenia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, która wywołała polityczną burzę i stała się przedmiotem śledztwa.
Hołownia przed prokuraturą. Znamy datę przesłuchania w sprawie „zamachu stanu”
Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zostanie przesłuchany 10 października w charakterze świadka w sprawie tzw. „zamachu stanu”. Informację podała Wirtualna Polska, a termin potwierdził Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Dotąd śledczy mówili jedynie o planach przesłuchania w pierwszej połowie miesiąca.
Polityczna burza po słowach Hołowni
Sprawa ma związek z lipcową wypowiedzią marszałka w Polsat News. Hołownia stwierdził wówczas, że „wielokrotnie sugerowano mu zamach stanu”. Jak wyjaśniał, chodziło o próby nakłaniania go do odwleczenia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Dopytywany, kto miał składać takie propozycje, wskazał ogólnie na osoby niezadowolone z wyniku wyborów.
Sam zainteresowany podkreślał później, że określenie „zamach stanu” było użyte w znaczeniu politycznym, a nie prawnym. „To była diagnoza sytuacji, w której dochodzi do destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji” – zaznaczał Hołownia.
Reakcja premiera i koalicjantów
Deklaracja marszałka wywołała falę komentarzy, także wśród koalicjantów. Premier Donald Tusk przestrzegał, że nieodpowiedzialne słowa polityków mogą mieć poważne konsekwencje. – W polityce jest jak w życiu: niepoważne zachowanie może skończyć się dramatem. Gesty czy decyzje podejmowane bez rozwagi są groźne nie tylko dla ludzi, ale i całych państw – mówił szef rządu.
Sprawa w rękach prokuratury
Śledztwo prowadzone przez warszawską prokuraturę okręgową dotyczy podejrzenia przestępstwa polegającego na próbie zmiany ustroju RP przez wysokich urzędników państwowych. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Wskazał on m.in. na premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu, zarzucając im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
Decyzję o wszczęciu postępowania podjął zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski. Teraz kluczowym elementem będzie przesłuchanie Hołowni, które – jak zapewnia prokuratura – odbędzie się 10 października.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.