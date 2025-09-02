Sprawa „zamachu stanu”. Marszałek Sejmu stanie przed śledczymi

2 września 2025

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia  w październiku stanie przed prokuraturą jako świadek w sprawie tzw. „zamachu stanu”. To efekt jego lipcowej wypowiedzi o sugestiach odwleczenia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, która wywołała polityczną burzę i stała się przedmiotem śledztwa.

Fot. Warszawa w Pigułce


Hołownia przed prokuraturą. Znamy datę przesłuchania w sprawie „zamachu stanu”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zostanie przesłuchany 10 października w charakterze świadka w sprawie tzw. „zamachu stanu”. Informację podała Wirtualna Polska, a termin potwierdził Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Dotąd śledczy mówili jedynie o planach przesłuchania w pierwszej połowie miesiąca.

Polityczna burza po słowach Hołowni

Sprawa ma związek z lipcową wypowiedzią marszałka w Polsat News. Hołownia stwierdził wówczas, że „wielokrotnie sugerowano mu zamach stanu”. Jak wyjaśniał, chodziło o próby nakłaniania go do odwleczenia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Dopytywany, kto miał składać takie propozycje, wskazał ogólnie na osoby niezadowolone z wyniku wyborów.

Sam zainteresowany podkreślał później, że określenie „zamach stanu” było użyte w znaczeniu politycznym, a nie prawnym. „To była diagnoza sytuacji, w której dochodzi do destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji” – zaznaczał Hołownia.

Reakcja premiera i koalicjantów

Deklaracja marszałka wywołała falę komentarzy, także wśród koalicjantów. Premier Donald Tusk przestrzegał, że nieodpowiedzialne słowa polityków mogą mieć poważne konsekwencje. – W polityce jest jak w życiu: niepoważne zachowanie może skończyć się dramatem. Gesty czy decyzje podejmowane bez rozwagi są groźne nie tylko dla ludzi, ale i całych państw – mówił szef rządu.

Sprawa w rękach prokuratury

Śledztwo prowadzone przez warszawską prokuraturę okręgową dotyczy podejrzenia przestępstwa polegającego na próbie zmiany ustroju RP przez wysokich urzędników państwowych. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Wskazał on m.in. na premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu, zarzucając im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Decyzję o wszczęciu postępowania podjął zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski. Teraz kluczowym elementem będzie przesłuchanie Hołowni, które – jak zapewnia prokuratura – odbędzie się 10 października.

