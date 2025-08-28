Stacja kolejowa Warszawa Wschodnia znów zostanie przebudowana. Przetarg wart 4 mld zł

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na kompleksową przebudowę stacji Warszawa Wschodnia. Wartość inwestycji wynosi około 4 miliardy złotych, a prace mają rozpocząć się w przyszłym roku. W przetargu nie będą brane pod uwagę oferty firm spoza Unii Europejskiej.

Kluczowa modernizacja jednej z najważniejszych stacji w Polsce

Warszawa Wschodnia to druga pod względem liczby obsługiwanych pociągów stacja kolejowa w stolicy – każdego dnia przejeżdża przez nią niemal 1000 pociągów, w tym około 280 dalekobieżnych i 670 aglomeracyjnych.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że modernizacja to ogromne wyzwanie logistyczne:

„Prace będą realizowane pod ciągłym ruchem pociągów, co wymaga precyzyjnych przygotowań i ścisłej współpracy wszystkich ekip odpowiedzialnych za inwestycję”.

Zakres prac: perony, tunele, windy i nowa infrastruktura

Planowana przebudowa obejmie modernizację aż siedmiu peronów, które zostaną zadaszone i ujednolicone pod względem wysokości, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Dla wygody pasażerów na stacji pojawią się:

  • nowoczesne systemy informacji pasażerskiej,

  • 14 wind na perony,

  • 7 par schodów ruchomych,

  • nowe przejścia podziemne i tunele ułatwiające poruszanie się po obiekcie.

Ważną częścią projektu jest także budowa dodatkowego peronu na przystanku Warszawa Stadion oraz stworzenie łącznika z metrem, który umożliwi bezpośrednie przesiadki z pociągów na podziemną kolej.

Nowe połączenia i większy komfort podróży

Jednym z kluczowych elementów modernizacji będzie budowa estakady o długości ponad 1,6 km, która połączy Warszawę Wschodnią z linią nr 9, prowadzącą m.in. w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa.

Dodatkowo przebudowane zostaną wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego oraz powstanie nowoczesna nastawnia z komputerowym systemem sterowania ruchem.

Finansowanie i harmonogram

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Po ich finalizacji PKP PLK rozpocznie modernizację ostatniego etapu linii średnicowej – odcinka pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Stadion.

Co to oznacza dla pasażerów

  • Większy komfort podróży – nowoczesne perony, windy, schody ruchome i lepsza komunikacja wewnętrzna.

  • Lepsze połączenia – nowa estakada i przebudowane wiadukty usprawnią ruch pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych.

  • Łatwiejsze przesiadki – dzięki budowie tunelu łączącego stację z metrem.

  • Mniej utrudnień w przyszłości – docelowo modernizacja ma rozdzielić ruch dalekobieżny od podmiejskiego na trasie od Grodziska Mazowieckiego przez Warszawę do Otwocka, co znacząco zwiększy przepustowość i punktualność kursów.

