Stało się! Izrael i Hamas podpisali porozumienie. Świat reaguje
Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego, który ma zakończyć miesiące krwawych walk w Strefie Gazy. Decyzję ogłosił Donald Trump, podkreślając, że to „pierwszy krok w stronę trwałego pokoju”. Światowi przywódcy – od ONZ po Wielką Brytanię i Indie – reagują z nadzieją, ale też ostrożnością, apelując o pełne wdrożenie porozumienia i natychmiastową pomoc humanitarną dla cywilów.
Świat reaguje na porozumienie Izraela i Hamasu. „Cierpienie musi się skończyć”
Światowi przywódcy z nadzieją przyjęli ogłoszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Decyzja, która ma doprowadzić do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników, wywołała falę komentarzy z całego świata – od Londynu po Delhi.
Trump ogłasza „pierwszy krok do trwałego pokoju”
„Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego” – napisał Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Jak podkreślił, Izrael ma wycofać swoje wojska do uzgodnionej linii, a wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni. Prezydent USA określił to jako „pierwszy krok w kierunku silnego i trwałego pokoju”.
Apel ONZ: „Walki muszą ustać raz na zawsze”
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w oficjalnym oświadczeniu podziękował Stanom Zjednoczonym, Katarowi, Egiptowi i Turcji za doprowadzenie do przełomu. „Wzywam wszystkie strony do pełnego przestrzegania warunków porozumienia. Wszyscy zakładnicy muszą zostać uwolnieni w sposób godny, a cierpienie musi się skończyć” – napisał.
Guterres podkreślił, że zawieszeniu broni powinien towarzyszyć natychmiastowy dopływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Zaznaczył, że to porozumienie może być początkiem realnej deeskalacji po miesiącach dramatycznych walk.
Europa apeluje o działanie bez zwłoki
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer również wyraził poparcie dla planu Trumpa, ale zaznaczył, że teraz kluczowe jest jego pełne i szybkie wdrożenie. „Porozumienie musi zostać zrealizowane w całości, bez opóźnień. Konieczne jest natychmiastowe zniesienie ograniczeń w dostarczaniu pomocy humanitarnej do Gazy” – podkreślił.
W Londynie, Brukseli i Paryżu płyną podobne głosy – zachodnie rządy widzą w porozumieniu szansę na pierwszy od dawna krok w stronę stabilizacji, ale obawiają się, że realizacja planu może napotkać opór ekstremistów po obu stronach konfliktu.
Modi: „To odzwierciedlenie silnego przywództwa Netanjahu”
Premier Indii Narendra Modi również przyłączył się do międzynarodowych gratulacji. W oświadczeniu podkreślił, że decyzja ta „jest także odzwierciedleniem silnego przywództwa premiera Netanjahu”. Modi wyraził nadzieję, że uwolnienie zakładników i zwiększenie pomocy humanitarnej przyniosą mieszkańcom Gazy upragnione wytchnienie.
Nadzieja i ostrożność
Choć większość światowych przywódców mówi o „światełku w tunelu”, eksperci ds. Bliskiego Wschodu przypominają, że to dopiero pierwszy etap szerokiego planu pokojowego. Następne miesiące pokażą, czy porozumienie doprowadzi do trwałego zakończenia walk, czy okaże się tylko krótkotrwałym rozejmem.
Jak zapowiedział Trump, szczegóły kolejnych etapów mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.
