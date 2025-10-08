Stało się! RPP ogłosiła, co dalej ze stopami procentowymi. Polacy w szoku
Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty w tym roku obniżyła stopy procentowe. Od czwartku stopa referencyjna spadnie do 4,5 proc., co oznacza niższe raty kredytów, ale też nowe wyzwania dla gospodarki i inflacji.
RPP obniża stopy procentowe. Kredyty i gospodarka odczują zmianę
Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty w tym roku zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. W środę poinformowano, że podstawowa stopa referencyjna spadnie o 25 punktów bazowych i od czwartku wyniesie 4,5 proc. w skali rocznej. To kolejny krok, który ma stymulować gospodarkę i poprawić sytuację kredytobiorców.
Cztery obniżki w rok
Od początku 2025 roku stopy procentowe spadły już o łącznie 1,25 pkt. proc. – z poziomu 5,75 proc. do obecnych 4,5 proc. Oprócz stopy referencyjnej zmieniły się także pozostałe parametry: stopa lombardowa wynosi teraz 5 proc., depozytowa 4 proc., redyskontowa weksli 4,55 proc., a dyskontowa 4,6 proc.
Decyzja RPP wchodzi w życie od czwartku, co oznacza, że w najbliższym czasie kredytobiorcy powinni odczuć pierwsze skutki obniżek w swoich ratach.
Inflacja pod kontrolą
Jak uzasadniono w komunikacie, poprawa perspektyw inflacyjnych była kluczowym powodem decyzji. We wrześniu inflacja według szacunków GUS utrzymała się na poziomie 2,9 proc., czyli blisko celu Narodowego Banku Polskiego. Podobny poziom zanotowano w inflacji bazowej, liczonej po wyłączeniu cen żywności i energii.
RPP zwróciła uwagę, że wciąż istnieją czynniki ryzyka – w tym rosnące płace, polityka fiskalna i wysoka dynamika konsumpcji. Niepewność na rynkach światowych, zwłaszcza w związku z polityką handlową USA i innych dużych gospodarek, również może wpływać na przyszłe decyzje.
Co dalej?
Rada Polityki Pieniężnej podkreśla, że kolejne decyzje będą zależeć od danych makroekonomicznych. Jej zdaniem inflacja w strefie euro zbliża się do celu EBC, podczas gdy w USA pozostaje powyżej założeń Fed. To globalne otoczenie również będzie miało wpływ na działania polskiego banku centralnego.
Ekonomiści wskazują, że obecna decyzja może poprawić nastroje na rynku kredytowym i zwiększyć dostępność finansowania dla gospodarstw domowych i firm. Jednak wielu ekspertów podkreśla, że sama obniżka stóp nie wystarczy, by pobudzić gospodarkę, jeśli równocześnie nie zostaną ograniczone napięcia fiskalne i ryzyka na rynkach zewnętrznych.
