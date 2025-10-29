Starsza pani traciła pieniądze przez ponad rok! Prawda wyszła na jaw dzięki ukrytej kamerze.
Fotopułapka ujawniła złodziejkę. Przez ponad rok okradała starszą kobietę. W małej miejscowości w gminie Raciąż doszło do historii, która wstrząsnęła całą społecznością.
81-letnia kobieta od miesięcy zauważała, że z jej domu znikają pieniądze. Nie mogła jednak ustalić, kto za tym stoi. Dopiero pomysł jej syna rozwiązał zagadkę w domu zainstalował fotopułapkę.
Kamera uchwyciła moment, który wszystko wyjaśnił. Na nagraniu widać było kobietę wchodzącą do domu z kluczem i przeszukującą mieszkanie seniorki. Okazało się, że sprawczynią była 36-letnia sąsiadka. Od ponad roku regularnie przychodziła, by zabierać gotówkę i inne drobiazgi.
Po ujawnieniu nagrań sprawą zajęła się policja. Śledczy ustalili, że kobieta miała dopuścić się co najmniej kilkunastu kradzieży. Wśród dowodów znalazły się także transakcje wykonane przy użyciu skradzionej karty płatniczej. Straty sięgnęły kilku tysięcy złotych.
Sąsiadka została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Grozi jej nawet do pięciu lat więzienia.
Ta historia pokazuje, że nawet w spokojnych miejscowościach nie można tracić czujności. Policja apeluje, by osoby starsze i ich rodziny zabezpieczały domy i nie udostępniały kluczy osobom trzecim. Dzięki jednemu prostemu urządzeniu udało się przerwać proceder, który trwał ponad rok.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.