Straszą masowymi wezwaniami do wojska. MON przerywa falę dezinformacji!
W ostatnich dniach w Internecie zaczęły krążyć niepokojące informacje, jakoby tysiące Polaków miały wkrótce otrzymać wezwania na kwalifikację wojskową. Plotki szybko wywołały panikę i lawinę komentarzy. Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zareagować natychmiastowo.
MON: „STOP DEZINFORMACJI!”
W specjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało informacje o rzekomym rozpoczęciu szeroko zakrojonych działań związanych z poborem.
„Nieprawdą jest, jakoby tysiące Polaków miało otrzymać wezwania na kwalifikację wojskową. Żadne dokumenty prawne w tej sprawie nie zostały przygotowane, ani nie są obecnie planowane. To typowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd” – czytamy w komunikacie resortu.
Podkreślono również, że wszelkie informacje dotyczące ewentualnych działań mobilizacyjnych należy czerpać wyłącznie z oficjalnych źródeł, takich jak MON, Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz platforma Żołnierz RP.
Skąd wzięły się plotki?
Niepotwierdzone doniesienia zaczęły pojawiać się w niektórych kanałach społecznościowych i grupach komunikacyjnych. Wśród nich były nawet sfałszowane dokumenty, które rzekomo potwierdzały rozpoczęcie procedur kwalifikacyjnych. MON zdecydowanie zaprzeczył autentyczności tych materiałów.
Eksperci ds. bezpieczeństwa przestrzegają, że tego typu fałszywe informacje są częścią szerszych działań dezinformacyjnych, które mają na celu wywoływanie chaosu, niepewności i osłabienie zaufania do instytucji państwowych.
Co to oznacza dla obywateli?
Na chwilę obecną nie ma żadnych planów masowego powoływania Polaków do wojska. Wszelkie działania związane z obronnością są prowadzone zgodnie z ustawami i obowiązującymi przepisami. Każda zmiana w tym zakresie musi zostać ogłoszona w sposób oficjalny – nie ma możliwości, by działo się to „po cichu” lub „tylnymi drzwiami”.
Apel do obywateli
Ministerstwo Obrony Narodowej apeluje do wszystkich, aby nie ulegali panice i nie rozpowszechniali niesprawdzonych informacji. Przypomina również, że celowe szerzenie dezinformacji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa może być ścigane prawnie.
