Straż miejska i urzędnicy wchodzą na prywatne posesje w Warszawie. Wawer, Białołęka, Ursynów i Wilanów na celowniku
W 2026 roku Warszawa nałożyła wyższe stawki śmieciowe, zmieniła operatorów odbioru odpadów w pięciu dzielnicach i zaostrzyła zasady segregacji bioodpadów. Teraz przyszedł czas na weryfikację, czy mieszkańcy domów jednorodzinnych – szczególnie w Wawrze, Białołęce, Ursynowie i Wilanowie – faktycznie stosują się do przepisów. Straż Miejska m.st. Warszawy ma pełne upoważnienie prezydenta do wejścia na Twoją prywatną posesję i sprawdzenia zarówno umowy na wywóz szamba, jak i prawidłowości segregacji. Czy masz wszystkie dokumenty gotowe do okazania?
Kto i na jakiej podstawie może wejść na Twoją posesję
Uprawnienia do kontroli prywatnych nieruchomości w Warszawie wynikają z dwóch aktów prawnych. Pierwszym jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733). Drugim jest art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, który precyzuje tryb kontrolny. Na tej podstawie Prezydent m.st. Warszawy wydaje imienne upoważnienia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej – konkretnie dla Oddziału Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Sołtyka 8/10. Każdy kontroler musi posiadać takie upoważnienie przy sobie i okazać je na żądanie właściciela posesji.
Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię właściciel otrzymuje. Oryginał trafia do Biura Gospodarki Odpadami przy ul. Wierzbowej 9 w Warszawie. Odmowa wpuszczenia kontrolera na posesję lub utrudnianie czynności służbowych to przestępstwo z art. 225 § 1 Kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat.
Co sprawdzają kontrolerzy – trzy obszary
Kontrole na prywatnych posesjach w Warszawie obejmują trzy główne obszary. Pierwszy to szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każdy właściciel posesji z bezodpływowym zbiornikiem musi mieć aktualną umowę z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników oraz faktury potwierdzające regularność wywozów – zgodną z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Warszawie. Brak umowy lub brak faktur to podstawa do nałożenia mandatu, a także do zlecenia przez gminę wywozu na koszt właściciela.
Drugi obszar to segregacja odpadów komunalnych. Kontrolerzy sprawdzają, czy na posesji funkcjonuje pięciopojemnikowy system segregacji: papier (niebieski), szkło (zielony), metale i tworzywa sztuczne (żółty), bioodpady (brązowy) i odpady zmieszane (szary lub czarny). Od 2026 roku nowym obowiązkiem jest też selektywne zbieranie tekstyliów i odzieży. Nieprawidłowa segregacja wykryta przez firmę odbierającą odpady skutkuje podwójną stawką opłaty – dla domów jednorodzinnych oznacza to 214 złotych zamiast 107 złotych miesięcznie.
Trzeci obszar to deklaracja śmieciowa i jej zgodność z rzeczywistością. Straż miejska sprawdza, czy zadeklarowana liczba mieszkańców i typ nieruchomości zgadzają się z faktycznym stanem. Zaniżenie liczby osób w deklaracji to jedna z najczęstszych nieprawidłowości – urząd może sam ustalić wyższą opłatę, jeśli wykryje rozbieżność.
Dlaczego Wawer, Białołęka, Ursynów i Wilanów są szczególnie narażone?
Te cztery dzielnice skupiają największy odsetek zabudowy jednorodzinnej i domów z działkami w całej Warszawie – a właśnie tam najczęściej występują szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wawer i Białołęka to dzielnice, gdzie od 1 kwietnia 2026 roku nastąpiła zmiana operatora odbioru odpadów – w Wawrze i Wesołej nowym operatorem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Zmiana operatora oznacza nowe pojemniki i nowe harmonogramy – to moment, w którym kontrolerzy weryfikują, czy mieszkańcy dostosowali się do nowych zasad.
Na Ursynowie i Wilanowie dodatkowym czynnikiem jest wysoki odsetek działek z przydomowymi oczyszczalniami ścieków – w rejonach nieobjętych siecią kanalizacyjną właściciele muszą udokumentować regularny wywóz osadów ściekowych. Tego właśnie szukają kontrolerzy podczas wizyty.
Jakie kary grożą za naruszenia?
Za brak umowy na wywóz szamba lub brak dokumentów potwierdzających regularny wywóz grozi mandat karny. Jeśli właściciel nie ma umowy i nie reaguje na wezwanie, gmina może zlecić wywóz we własnym zakresie i obciążyć go kosztami. Za nieprawidłową segregację – jak wspomniano – stosowana jest dwukrotna stawka opłaty śmieciowej. W przypadku rażących naruszeń, takich jak nielegalne odprowadzanie nieczystości do ziemi lub rowu melioracyjnego, sprawa może trafić do prokuratury z zarzutem zanieczyszczenia środowiska z art. 182 Kodeksu karnego, zagrożonym karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.