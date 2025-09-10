Strzały w nocy. Drony nad Polską zestrzelone. MSWiA wydało pilny komunikat!

10 września 2025 08:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z wtorku na środę doszło do groźnych incydentów na wschodzie Polski. Obce drony, które stanowiły realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, zostały zestrzelone – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oficjalnym komunikacie. Służby mundurowe w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim wciąż prowadzą działania w terenie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Drony nad Polską. Działania służb trwają

MSWiA potwierdza, że obiekty, które wleciały na terytorium Rzeczypospolitej, zostały wyeliminowane. Trwa zabezpieczanie miejsc upadku maszyn, a służby MSWiA — Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna — działają w stanie podwyższonej gotowości. Wszystkie działania są ściśle koordynowane z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Siłami Zbrojnymi RP.

„Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczaniu miejsc upadku zestrzelonych dronów” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Służby apelują do mieszkańców: nie dotykać szczątków!

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło zakończenie działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa, ale to nie koniec zagrożeń. Służby podkreślają, że każdy przypadek znalezienia nieznanego obiektu należy niezwłocznie zgłaszać pod numer 112. W szczególności nie wolno dotykać ani przenosić szczątków — mogą zawierać niebezpieczne materiały.

Co dalej? Zachowaj czujność i śledź komunikaty

Władze apelują o zachowanie spokoju, ostrożności i śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów państwowych. Ministerstwo ostrzega również przed manipulacjami i dezinformacją, które mogą pojawiać się w mediach społecznościowych.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Wschodnia Polska stała się areną poważnych incydentów z użyciem obcych dronów.

  • Jeżeli mieszkasz w woj. podlaskim, mazowieckim lub lubelskim – zachowaj szczególną ostrożność.

  • Nie zbliżaj się do nieznanych obiektów – mogą być niebezpieczne.

  • W razie podejrzeń, dzwoń pod 112 lub kontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.

  • Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty rządu i służb – nie daj się wciągnąć w panikę.

