Strzały w nocy. Drony nad Polską zestrzelone. MSWiA wydało pilny komunikat!
W nocy z wtorku na środę doszło do groźnych incydentów na wschodzie Polski. Obce drony, które stanowiły realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, zostały zestrzelone – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oficjalnym komunikacie. Służby mundurowe w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim wciąż prowadzą działania w terenie.
❗KOMUNIKAT MSWiA❗
W nocy doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Te obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone.
Trwają działania służb mundurowych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Służby podległe MSWiA -… pic.twitter.com/zwVcx5Ltrs
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 10, 2025
Drony nad Polską. Działania służb trwają
MSWiA potwierdza, że obiekty, które wleciały na terytorium Rzeczypospolitej, zostały wyeliminowane. Trwa zabezpieczanie miejsc upadku maszyn, a służby MSWiA — Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna — działają w stanie podwyższonej gotowości. Wszystkie działania są ściśle koordynowane z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Siłami Zbrojnymi RP.
„Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczaniu miejsc upadku zestrzelonych dronów” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.
Służby apelują do mieszkańców: nie dotykać szczątków!
Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło zakończenie działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa, ale to nie koniec zagrożeń. Służby podkreślają, że każdy przypadek znalezienia nieznanego obiektu należy niezwłocznie zgłaszać pod numer 112. W szczególności nie wolno dotykać ani przenosić szczątków — mogą zawierać niebezpieczne materiały.
Co dalej? Zachowaj czujność i śledź komunikaty
Władze apelują o zachowanie spokoju, ostrożności i śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów państwowych. Ministerstwo ostrzega również przed manipulacjami i dezinformacją, które mogą pojawiać się w mediach społecznościowych.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Wschodnia Polska stała się areną poważnych incydentów z użyciem obcych dronów.
-
Jeżeli mieszkasz w woj. podlaskim, mazowieckim lub lubelskim – zachowaj szczególną ostrożność.
-
Nie zbliżaj się do nieznanych obiektów – mogą być niebezpieczne.
-
W razie podejrzeń, dzwoń pod 112 lub kontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.
-
Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty rządu i służb – nie daj się wciągnąć w panikę.
