Strzelanina w Wielkopolsce! Padły strzały, pięć osób zatrzymanych, mieszkańcy w szoku.
Strzelanina w Wielkopolsce. Policja zatrzymała pięć osób po dramatycznych wydarzeniach w powiecie gostyńskim.
W sobotnią noc w jednej z miejscowości w powiecie gostyńskim rozegrały się sceny, jakich nikt się tam nie spodziewał. Na spokojnej dotąd ulicy doszło do strzelaniny, w której brało udział kilku mężczyzn. Huk wystrzałów postawił na nogi mieszkańców, a na miejsce natychmiast ruszyły służby. Po błyskawicznej akcji policji zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w zdarzeniu.
Według ustaleń śledczych doszło do konfrontacji między dwoma grupami. W pewnym momencie padły strzały, a jedna z osób została ranna. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli broń oraz ślady jej użycia. Policja nie wyklucza, że motywem była zemsta lub osobisty konflikt, który eskalował w dramatyczny sposób.
Mieszkańcy okolicznych domów opowiadają, że cała sytuacja trwała zaledwie kilka minut, ale wywołała ogromny strach. Wiele osób widziało uciekających mężczyzn, inni słyszeli odgłosy samochodów pędzących przez wąskie ulice. W miejscowości do dziś panuje napięta atmosfera. Policja zapewnia, że sytuacja jest opanowana, a w regionie zwiększono liczbę patroli.
Zatrzymani to osoby w różnym wieku, znane lokalnym służbom. Część z nich była wcześniej notowana. Wszyscy trafili do aresztu, gdzie czekają na przesłuchanie. Prokuratura zapowiada, że podejrzanym mogą zostać postawione zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i narażenia życia innych osób.
Co to oznacza dla mieszkańców
To zdarzenie pokazuje, że nawet spokojne regiony nie są wolne od przemocy. Władze lokalne apelują o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji. W okolicy można spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych i większej obecności policji.
Dla mieszkańców powiatu gostyńskiego to wstrząs i przypomnienie, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Dla służb to sygnał, że trzeba jeszcze mocniej działać prewencyjnie i zwalczać nielegalny handel bronią.
Śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę ma ustalić dokładny przebieg zdarzeń i motywy napastników. Choć sytuacja została szybko opanowana, echo tej nocy długo jeszcze będzie rozbrzmiewać w pamięci mieszkańców.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
