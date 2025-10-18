Subtelny detal Marty Nawrockiej zaskoczył wszystkich. Ekspertka mówi o „ekstrawagancji”
Subtelny detal w wyglądzie Marty Nawrockiej nie umknął uwadze obserwatorów. Pierwsza dama nosi kolczyk w tzw. tragusie, czyli na niewielkim skrawku ucha najbliżej twarzy. Ekspertka od wizerunku Aleksandra Pakuła ocenia ten wybór jako „swego rodzaju ekstrawagancję”, która jednak idealnie wpisuje się w elegancki, a zarazem nowoczesny styl żony prezydenta.
Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, znów przyciągnęła uwagę nie tylko eleganckimi stylizacjami, ale także jednym, niemal niezauważalnym szczegółem. Na niektórych zdjęciach widać, że pierwsza dama nosi kolczyk w tzw. tragusie – niewielkim skrawku ucha znajdującym się najbliżej twarzy. Ekspertka od wizerunku Aleksandra Pakuła ocenia ten detal jako „swego rodzaju ekstrawagancję”, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Dyskretna biżuteria i odważny wybór
Kolczyk w tragusie to ozdoba, na którą decyduje się coraz więcej kobiet, jednak w oficjalnym wizerunku osoby publicznej nadal jest to wybór nietypowy. Aleksandra Pakuła zwraca uwagę, że choć klasyka wciąż pozostaje wyznacznikiem elegancji, drobne odstępstwa od schematu mogą być świadomym elementem stylu.
– Kolczyki w płatkach uszu to standard, natomiast biżuteria w innych częściach ucha to już pewna ekstrawagancja. Trzeba jednak pamiętać, że rola pierwszej damy jest czasowa, a ten kolczyk zapewne towarzyszy Marcie Nawrockiej od lat – mówi ekspertka w rozmowie z Plejadą.
Styl Marty Nawrockiej nadal zachwyca
Pierwsza dama wielokrotnie była chwalona za wyczucie stylu. Eksperci podkreślają, że jej kreacje są spójne, klasyczne i dobrze przemyślane. Wystąpienie w Estonii, gdzie zaprezentowała się w czarnym komplecie i białym golfie, spotkało się z pozytywnymi opiniami stylistów, którzy zwracali uwagę na elegancję i harmonię całej stylizacji.
– Marta Nawrocka nie daje powodów do wstydu. Zawsze wygląda stosownie, z klasą i spokojem. Kolczyk w tragusie nie odbiera jej elegancji, przeciwnie – dodaje charakteru – ocenia Pakuła.
Sygnał dla młodych kobiet
Zdaniem ekspertki, taki detal może mieć też szersze znaczenie społeczne. Wizerunek pierwszej damy z subtelnym kolczykiem staje się dla młodych dziewcząt symbolem otwartości i akceptacji różnorodności.
– Kolczyk to drobne urozmaicenie, ale też ważny sygnał: że kobieta może wyglądać elegancko, zachowując indywidualność. To pokazuje, że różnice w wyglądzie nie są przeszkodą w osiąganiu celów i realizowaniu ambicji – podsumowuje Pakuła.
