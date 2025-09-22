Supertajfun Ragasa zagraża milionom ludzi. Polski konsulat wydaje pilny komunikat
Najpotężniejsza burza na Ziemi w 2025 roku uderza w Azję Południowo-Wschodnią. Supertajfun Ragasa niesie wiatry przekraczające 265 km/h i zmusza do masowych ewakuacji. Polski konsulat w Hongkongu apeluje o „szczególną ostrożność”.
⚠️OSTRZEŻENIE PRZED TAJFUNEM⚠️#Supertajfun #Ragasa zbliża się do Hongkongu.
Od 23.09 prawdopodobne zawieszenie wszystkich lotów do 🇭🇰 oraz przerwy w działaniu komunikacji miejskiej.
Zachowaj szczególną ostrożność i obserwuj komunikaty na @HKObservatory@PolakZaGranica pic.twitter.com/A4Y6ALPoOH
— Konsulat Generalny RP w Hongkongu (@PLinHK) September 22, 2025
Południowo-wschodnia Azja drży przed nadejściem supertajfunu Ragasa, znanego lokalnie na Filipinach jako Nando. To najsilniejsza burza tropikalna tego roku, która już uderzyła w północne Filipiny i zmierza w kierunku Hongkongu, Tajwanu i południowych Chin. Żywioł o sile huraganu piątej kategorii zagraża milionom ludzi w regionie.
Polski konsulat ostrzega rodaków
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu wydał pilny komunikat ostrzegający przed zbliżającym się żywiołem. „Supertajfun Ragasa zbliża się do Hongkongu! Lotnisko w Hongkongu rozważa zawieszenie wszystkich lotów na 36 godzin, począwszy od wtorku, możliwe również przerwy w działaniu komunikacji miejskiej” – czytamy w ostrzeżeniu.
Polska placówka dyplomatyczna apeluje do obywateli przebywających w regionie o „zachowanie szczególnej ostrożności i obserwowanie komunikatów lokalnych władz”. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze Hongkongu przygotowują się na najgorsze scenariusze.
Rekordowa siła niszczycielskiego żywiołu
Ragasa osiągnęła status supertajfunu w niedzielę rano, gdy wiatry w jej centrum przekroczyły 185 km/h. Według Joint Typhoon Warning Center porywy mogą osiągnąć nawet 270 km/h, co odpowiada huraganowi piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona.
To czyni Ragasę najsilniejszą burzą tropikalną na Ziemi w 2025 roku. Średnica cyklonu wynosi około 320 kilometrów, a jego ścieżka obejmuje niektóre z najgęściej zaludnionych regionów Azji. Specjaliści ostrzegają, że żywioł może być jednym z najsilniejszych cyklonów tropikalnych w historii tego rejonu.
Filipiny pierwszą ofiarą żywiołu
Supertajfun uderzył w poniedziałek w północne Filipiny, przechodząc przez wyspy Batanes i Babuyan. Ewakuowano już ponad 10 tysięcy mieszkańców z zagrożonych regionów, a prezydent Ferdinand Marcos Jr. postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości.
„Domy i majątek można odbudować, ale utraconego życia nie da się przywrócić” – ostrzegł filipiński Departament Spraw Wewnętrznych. W całym kraju, włącznie ze stolicą Manilą, zamknięto szkoły i urzędy. Odwołano również krajowe loty.
Filipińska służba meteorologiczna PAGASA wydała najwyższe ostrzeżenia, ostrzegając przed „wysokim ryzykiem zagrażającej życiu fali sztormowej” o wysokości przekraczającej trzy metry. Prognozy wskazują, że niektóre regiony mogą otrzymać do 400 mm opadów deszczu.
Hongkong szykuje się na uderzenie
Władze Hongkongu przygotowują się na przybycie supertajfunu w środę nad ranem. Obserwatorium Hongkongu ostrzegło, że Ragasa może przynieść wiatry osiągające prędkość do 220 km/h na wybrzeżu i terenach wyżej położonych.
„Pogoda zacznie się gwałtownie pogarszać od wtorku. W środę będą panować wiatry o sile sztormu, które mogą osiągnąć siłę huraganu na wybrzeżu i terenach wyżej położonych” – przewiduje lokalny urząd meteorologiczny.
Administracja lotniska rozważa „drastyczną opcję uziemienia wszystkich lotów na 36 godzin” – od wtorku od godziny 18:00 do czwartku do godziny 6:00. Główny przewoźnik Cathay Pacific już przewiduje odwołanie ponad 500 lotów.
Masowe ewakuacje w południowych Chinach
Władze miejskie Shenzhen ogłosiły plan ewakuacji 400 tysięcy mieszkańców z terenów zagrożonych zalaniem. „Miasto planuje przemieścić około 400 tys. ludzi, w tym tych przebywających w tymczasowych schronieniach, na niżej położonych terenach oraz regionach na wybrzeżu” – poinformowała miejscowa służba zarządzania kryzysowego.
W prowincji Guangdong zapowiedziano stopniowe zmniejszanie ruchu kolejowego, w tym pociągów dużych prędkości. Władze ostrzegają przed nadejściem „najsilniejszego tajfunu, jaki uderzy w kraj w tym roku”.
Tajwan i kolejne kraje na celowniku
Po opuszczeniu Filipin i Hongkongu Ragasa zmierza w kierunku Tajwanu, gdzie już ewakuowano 300 osób z powiatu Hualien. Tajwańska służba pogodowa ostrzega przed „ekstremalnie ulewnym deszczem” na wschodzie wyspy.
Prognozy wskazują, że pod koniec tygodnia tajfun dotrze do wybrzeży północnego Wietnamu, a następnie Laosu. W Wietnamie przygotowują się na znaczące opady deszczu i silne wiatry.
Transport i turystyka sparaliżowane
Chaos komunikacyjny obejmuje cały region. Hongkong rozważa zamknięcie mega mostu łączącego miasto z Makau i chińskim Zhuhai już od wtorku. Lokalne linie lotnicze Hong Kong Airlines również zawiesiły dziesiątki lotów na cały tydzień.
Na Filipinach odwołano krajowe loty, a w wielu regionach wstrzymano komunikację publiczną. Władze apelują do mieszkańców o unikanie podróży i pozostanie w bezpiecznych miejscach.
Co to oznacza dla turystów i mieszkańców regionu?
Jeśli planujesz podróż do któregokolwiek z zagrożonych krajów lub przebywasz obecnie w regionie, musisz przygotować się na poważne utrudnienia. Lotniska mogą zostać zamknięte na kilka dni, a komunikacja publiczna znacznie ograniczona.
Turyści powinni skontaktować się z liniami lotniczymi w sprawie odwołanych lub opóźnionych lotów oraz monitorować komunikaty lokalnych władz. Wiele hoteli w strefach zagrożenia przygotowuje się na ewentualną ewakuację gości.
Mieszkańcy regionu gromadzą zapasy żywności i wody, zabezpieczają okna taśmami, a w niektórych miejscach już brakuje materiałów ochronnych w sklepach. Plastikowe bariery przeciwpowodziowe są umieszczane przed budynkami, szczególnie w miejscach podatnych na zalania jak hongkoński Heng Fa Chuen.
Zmiany klimatu wzmacniają siłę tajfunów
Eksperci zwracają uwagę, że zmiany klimatu czynią tajfuny bardziej nieprzewidywalnymi i ekstremalnymi. Globalne temperatury oceanów biją rekordy już ósmy rok z rzędu, co dostarcza więcej energii dla wzmacniania się burz tropikalnych.
Ragasa przeszła przez tak zwany „cykl wymiany ścian oka”, proces, w którym wtórny pierścień burz tworzy się wokół centrum żywiołu i stopniowo zastępuje pierwotną ścianę oka. Po zakończeniu tego procesu tajfun staje się większy, ma szersze pole wiatrów i potężniejsze oko.
Filipiny, które każdego roku nawiedzane są przez wiele tajfunów, są szczególnie narażone na skutki zmian klimatu. W 2024 roku archipelag został uderzony przez cztery tajfuny w mniej niż dwa tygodnie, powodując rozległe zniszczenia.
Porównanie z historycznymi tajfunami
Obserwatorium Hongkongu przewiduje, że maksymalne prędkości wiatru mogą osiągnąć 210 km/h o godzinie 2:00 w środę, przekraczając 185 km/h odnotowane podczas uderzenia supertajfunu Hato w 2017 roku.
Dla porównania, supertajfun Mangkhut, jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów, jaki kiedykolwiek uderzył w Hongkong, przyniósł porywy przekraczające 250 km/h, gdy dotarł do lądu w 2018 roku. Ragasa może być równie lub bardziej niszczycielska.
Władze ostrzegają, że poziom wód w strefach przybrzeżnych może być podobny do tego z czasów Hato i Mangkhuta, co oznacza poważne ryzyko zatopienia nisko położonych obszarów.
Region zachodniego Pacyfiku to najaktywniejszy basen tropikalny na Ziemi, a wrzesień to często najgorętszy okres aktywności cyklonalnej. Ragasa przypomina, jak szybko burze w tym regionie mogą się wzmacniać i jak niszczycielskie mogą być, gdy zbliżają się do gęsto zaludnionych wybrzeży.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.