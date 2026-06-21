Surowy unijny zakaz. Warszawa musi się dostosować. Wkrótce zabraknie ich w sklepach
Są w patelni, w kubku z poranną kawą, w pudełku po pizzy z dostawy i w impregnacie do butów. PFAS, czyli „wieczne chemikalia”, przez dekady były ulubieńcem przemysłu – a teraz Unia Europejska finalizuje jeden z największych zakazów chemicznych w swojej historii. Warszawa musi się dostosować. Pierwsze konkretne terminy uderzą w Warszawę już za kilka tygodni: od 12 sierpnia 2026 roku z warszawskich barów, food trucków i sieci fast food zaczną znikać opakowania powlekane PFAS, a stołeczna kranówka trafia pod nowy unijny nadzór. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmienia, kogo w stolicy dotknie najszybciej i czy naprawdę trzeba wyrzucać patelnię.
Czym są PFAS i skąd przydomek „wieczne chemikalia”
PFAS to rodzina ponad 10 000 syntetycznych związków stosowanych w przemyśle od lat 40. XX wieku. Ich wspólna cecha – i zarazem największy problem – to wyjątkowa trwałość. Wiązanie węgiel-fluor, na którym opiera się cała ta klasa, należy do najsilniejszych w chemii organicznej. W praktyce oznacza to, że PFAS nie rozkładają się ani w glebie, ani w wodzie, ani w organizmie człowieka. Kumulują się latami, dlatego dostały przydomek „wiecznych chemikaliów”.
Przemysł cenił je za to, że odpychają wodę, tłuszcz i brud oraz znoszą wysokie temperatury. Stąd trafiły niemal wszędzie: do powłok nieprzywierających na patelniach (PTFE, znany jako teflon), membran w kurtkach i odzieży sportowej, impregnatów do butów i tapicerek, opakowań do żywności, kosmetyków, farb, a także pian gaśniczych.
Co PFAS robią zdrowiu – i czego nauka wciąż nie wie
Tu trzeba być precyzyjnym, bo temat łatwo ulega sensacyjnym uproszczeniom. PFAS nie wywołują ostrych zatruć przy codziennym użytku – problemem jest kumulacja i długotrwałe narażenie. Badania wykazały powiązania między podwyższonym poziomem PFAS w organizmie a uszkodzeniem wątroby, podwyższonym cholesterolem, zaburzeniami tarczycy (szczególnie groźnymi w ciąży i u dzieci), zwiększonym ryzykiem raka nerki i jądra, osłabieniem odpowiedzi na szczepienia u dzieci oraz chorobami krążenia i cukrzycą typu 2.
Kluczowe są tu słowa „powiązania” i „zwiększone ryzyko”, a nie „pewność”. prof. Leda Chatzi z University of Southern California, autorka jednego z największych badań nad wpływem mieszanin PFAS na dzieci, przyznała, że nauka dopiero zaczyna rozumieć pełną skalę zdrowotnych skutków tych substancji. Komisja Europejska wyceniła roczne koszty zdrowotne chorób powiązanych z PFAS w UE na 52-84 miliardy euro. Organizacja PAN Europe wykazała z kolei, że TFA (kwas trifluorooctowy z grupy PFAS) wykryto w 79 proc. próbek wody kranowej w Europie.
Warszawska kranówka pod nowym nadzorem – co zmienia dyrektywa 2020/2184
To wątek, który dotyczy każdego mieszkańca stolicy. Wodę dla około 2,5 mln odbiorców dostarcza MPWiK, czyli Wodociągi Warszawskie. Ponad 70 proc. zapotrzebowania pokrywa Wisła – woda pobierana jest około 7 metrów spod dna rzeki i uzdatniana w dwóch stacjach: „Filtry” i „Praga”. Resztę zapewnia Zakład Północny w Wieliszewie, czerpiący z Jeziora Zegrzyńskiego.
Nowość polega na tym, że unijna dyrektywa (UE) 2020/2184 – przeniesiona do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wprowadza PFAS na listę obowiązkowo monitorowanych parametrów wody pitnej. Limity są surowe: 0,1 µg/l dla sumy 20 wybranych PFAS oraz 0,5 µg/l dla sumy wszystkich tych związków. Od 2026 roku warszawskie wodociągi muszą badać kranówkę również pod tym kątem.
Dla Warszawy jest tu dobra wiadomość: MPWiK od lat stosuje filtrację przez granulowany węgiel aktywny – a to jedna z metod skutecznie redukujących PFAS z wody. Druga zmiana jest natury organizacyjnej. Odpowiedzialność za jakość wody sięga teraz aż do kranu, a nie tylko do głównego zaworu w budynku. Oznacza to, że właściciele i zarządcy nieruchomości – w stolicy to także tysiące starych kamienic i bloków z wielkiej płyty – muszą wykonać ocenę ryzyka instalacji wewnętrznej. Aktualne wyniki badań wody MPWiK publikuje online w zakładce dotyczącej jakości wody, a każdy mieszkaniec ma prawo o nie zapytać.
12 sierpnia 2026 – cios w warszawskie bary, food trucki i fast food
To najbliższy i najbardziej namacalny termin dla stolicy. Od 12 sierpnia 2026 roku, na mocy art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (tzw. PPWR), nie wolno wprowadzać na rynek UE opakowań do kontaktu z żywnością zawierających PFAS powyżej limitów: 25 ppb dla pojedynczego związku, 250 ppb dla sumy oznaczonych PFAS i 50 ppm dla całkowitej zawartości fluoru.
W Warszawie – mieście z gęstą siecią restauracji, barów mlecznych, food trucków i lokali fast food – z obiegu znikną tłuszczo- i wodoodporne pudełka do pizzy, torebki na frytki, jednorazowe kubki na napoje oraz papier do pieczenia z powłoką PFAS. Najważniejsze, że przepisy nie przewidują okresu przejściowego na wyprzedaż starych zapasów. Opakowania wyprodukowane wcześniej, ale wprowadzane na rynek po 12 sierpnia, też muszą spełniać limity.
Dla stołecznych firm gastronomicznych i handlowych to napięty harmonogram – zostały około 3 miesiące na weryfikację składu opakowań i zebranie od dostawców deklaracji zgodności. Komisja Europejska 5 czerwca 2026 roku opublikowała oficjalne wytyczne (dokument C(2026) 3702), które potwierdzają brak taryfy ulgowej.
Co już jest zakazane – krótka historia, której nie znasz
Wbrew popularnym opiniom walka UE z PFAS nie zaczyna się teraz. Bruksela eliminuje kolejne związki od ponad 20 lat: PFOS zakazano na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004, PFOA (stosowany niegdyś przy produkcji teflonu) – od 2020 roku, a PFHxS i długołańcuchowe kwasy C9-C14 – od lutego 2023 roku. Od kwietnia 2026 roku obowiązuje też zakaz PFHxA w produktach konsumenckich (rozporządzenie (UE) 2024/2462, załącznik XVII do REACH). Problem w tym, że producenci zastępowali zakazane PFAS innymi PFAS – i kłopot wracał. Dlatego teraz UE chce zakazać całej klasy naraz.
Harmonogram zakazów – co i kiedy znika
|Termin
|Co wchodzi w życie
|Podstawa prawna
|Kwiecień 2026 (obowiązuje)
|Zakaz PFHxA w produktach konsumenckich (impregnaty, kosmetyki)
|Rozp. (UE) 2024/2462 (REACH, zał. XVII)
|12 sierpnia 2026
|Zakaz PFAS w opakowaniach do kontaktu z żywnością
|Rozp. (UE) 2025/40 (PPWR)
|Październik 2026 / kwiecień 2027
|Ograniczenia PFAS w piankach gaśniczych (gaśnice przenośne, przejście straży)
|Rozp. (UE) 2025/1988 (REACH, zał. XVII)
|Początek 2027 (głosowanie)
|Kompleksowy zakaz całej klasy PFAS (uPFAS)
|Nowelizacja REACH, zał. XVII (projekt)
|Ok. 2028-2040
|Stopniowe wycofywanie PFAS z poszczególnych sektorów
|Okresy przejściowe 18 mies. – 13,5 roku
Warszawscy strażacy zmieniają pianę gaśniczą
Mniej oczywisty, ale ważny lokalnie wątek dotyczy służb. Piany gaśnicze to jedno z największych pojedynczych źródeł PFAS – szacuje się, że bez zakazu do gleby i wód trafiałoby z europejskiego rynku pian nawet 470 ton tych związków rocznie. Rozporządzenie (UE) 2025/1988 (załącznik XVII do REACH) wprowadza ograniczenia od października 2026 roku dla gaśnic przenośnych, a strażom pożarnym – również stołecznej i mazowieckiej – daje czas do 23 kwietnia 2027 roku na przejście na pianki bez związków fluoru. Najdłuższy okres przejściowy, do 2035 roku, dotyczy systemów na platformach wiertniczych i statkach.
Patelnia, kurtka, kosmetyk – czy naprawdę trzeba wyrzucać?
Generalna odpowiedź brzmi: można używać, dopóki się nie zużyje. Sam teflon (PTFE) wciąż jest dopuszczony, a zakazany w 2020 roku PFOA w nowych patelniach już nie występuje. Realne zagrożenie pojawia się dopiero przy powłoce zarysowanej lub przegrzanej powyżej 260°C. Patelnia w dobrym stanie jest bezpieczna; łuszczącą się warto wymienić niezależnie od przepisów.
W przypadku odzieży wodoodpornej impregnaty DWR na bazie PFAS to wciąż częsta praktyka, ale marki outdoorowe (Patagonia, Arc’teryx, Gore-Tex) od kilku lat przechodzą na rozwiązania bez PFAS. Kontakt ze skórą przez ubranie to marginalne źródło ekspozycji w porównaniu z żywnością i wodą – kurtki nie trzeba wyrzucać. W kosmetykach warto czytać etykiety i wypatrywać słów „fluoro”, „PTFE” i „perfluoro-„, zwłaszcza w podkładach, bazach, maskarach i kremach z filtrem. A z opakowań fast food po prostu nie przechowujmy gorącego, tłustego jedzenia przez wiele godzin.
Co to oznacza dla Ciebie?
Regulacje rozłożone są na lata, a panika nikomu nie służy. Oto konkretne kroki, które warszawiak może podjąć już teraz:
- Patelnie: sprawdź stan powłoki. Zarysowaną lub łuszczącą się wymień na oznaczoną „PFAS-free”, ceramiczną, żeliwną lub ze stali nierdzewnej. Nie podgrzewaj patelni teflonowej na pusto powyżej 260°C.
- Kranówka: wyniki badań wody MPWiK są dostępne online – możesz je sprawdzić w każdej chwili. Jeśli chcesz dodatkowej pewności, filtr z węglem aktywnym skutecznie redukuje większość PFAS z wody pitnej.
- Stare instalacje: jeśli zarządzasz kamienicą lub blokiem w Warszawie, nowe przepisy nakładają obowiązek oceny ryzyka wewnętrznej instalacji wodociągowej – szczególnie tam, gdzie rury mają kilkadziesiąt lat.
- Opakowania fast food: nie trzymaj w nich gorących, tłustych potraw długo. Po 12 sierpnia 2026 nowe opakowania będą wolne od PFAS, stare mogą jeszcze przez jakiś czas krążyć w obiegu.
- Kosmetyki: czytaj składy i szukaj oznaczeń „PTFE”, „perfluoro-„, „fluoro” – zwłaszcza w produktach nakładanych na dużą powierzchnię skóry lub blisko oczu.
- Impregnaty i odzież outdoor: przy zakupie pytaj o oznaczenie „PFAS-free” lub „PFC-free” oraz certyfikat bluesign. To staje się rynkowym standardem.
- Prowadzisz lokal lub sklep w stolicy: masz około 3 miesiące, żeby sprawdzić, czy Twoje opakowania do kontaktu z żywnością spełniają wymogi PPWR. Poproś dostawców o deklaracje zgodności – to oni powinni je wystawić.
Część „wiecznych chemikaliów” zniknie z warszawskich półek i kuchni już w te wakacje, reszta – stopniowo, przez kolejną dekadę. Nie trzeba wyrzucać całego mieszkania, ale warto zacząć kupować świadomie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.