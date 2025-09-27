Świat dławi się rekordowym długiem. Polska na niechlubnej liście
Świat tonie w długach szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W pierwszym półroczu 2025 roku globalne zadłużenie wzrosło o rekordowe 21 bilionów dolarów i sięgnęło 338 bilionów – najwyższego poziomu w historii. W gronie państw, gdzie tempo wzrostu długu jest najszybsze, znalazła się także Polska.
Rekordowe zadłużenie świata. Polska w gronie liderów wzrostu długu
Światowe finanse znalazły się w punkcie krytycznym. Z najnowszego raportu Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF) wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku globalny dług wzrósł aż o 21 bilionów dolarów, osiągając rekordowy poziom 338 bilionów dolarów. Polska znalazła się w czołówce krajów z najszybszym przyrostem zadłużenia, obok Kanady, Chin i Arabii Saudyjskiej.
Historyczny rekord długu
Skala wzrostu światowego zadłużenia przypomina drugą połowę 2020 roku, gdy pandemia COVID-19 wymusiła bezprecedensowe reakcje rządów i banków centralnych. Tym razem za skok odpowiada przede wszystkim łagodzenie globalnych warunków finansowych oraz osłabienie dolara amerykańskiego, który w pierwszych sześciu miesiącach roku stracił 9 procent wobec głównych walut.
Dzięki temu wartość zadłużenia w dolarach gwałtownie wzrosła dla kredytobiorców spoza USA. Dodatkowo rosnąca akcja kredytowa w bankach na rynkach rozwiniętych oraz dynamiczny rozwój emisji obligacji przyspieszyły globalne zadłużenie.
Dług publiczny i korporacyjny rośnie najszybciej
Największy wzrost odnotowano w długu publicznym oraz w zadłużeniu przedsiębiorstw niefinansowych. W Stanach Zjednoczonych szczególnie mocno zwiększyły się emisje obligacji o wysokiej rentowności, co pokazuje, że firmy chętnie korzystają z chwilowo sprzyjających warunków finansowych.
Choć globalny wskaźnik zadłużenia do PKB spadł do poziomu poniżej 324 procent, struktura zmian wskazuje na rosnące ryzyka. Zadłużenie publiczne wzrosło do blisko 98 procent światowego PKB, podczas gdy wskaźniki długu sektora prywatnego nieco się obniżyły.
Polska w gronie państw z najszybszym przyrostem długu
Na tle świata szczególnie wyróżnia się kilka krajów, w tym Polska. Obok Kanady, Chin i Arabii Saudyjskiej, nasz kraj odnotował jeden z największych wzrostów wskaźników zadłużenia całkowitego. To efekt zwiększonych potrzeb pożyczkowych państwa i nasilonych wydatków publicznych.
W przeciwieństwie do Polski, w takich krajach jak Irlandia, Japonia czy Norwegia relacja długu do PKB wyraźnie spadła.
Ryzyka dla gospodarek
Eksperci IIF ostrzegają, że potrzeby pożyczkowe w wielu gospodarkach rozwiniętych pozostają znacznie wyższe niż przed pandemią i nie widać oznak zmiany tego trendu. Rosnący populizm oraz częste zmiany w rządach utrudniają wprowadzanie trudnych reform fiskalnych.
Dodatkowo obawy o rosnące stopy procentowe sprawiają, że wiele państw decyduje się na emisję krótkoterminowych obligacji. To z kolei wywiera presję na banki centralne, aby szybciej obniżały stopy, co zwiększa niestabilność w systemie finansowym.
Świat zmaga się dziś z dylematem – jak finansować rozwój i jednocześnie nie pogrążać się w spirali zadłużenia. Polska, będąc w gronie krajów z największym wzrostem długu, stanie w najbliższych latach przed podobnym wyzwaniem.
