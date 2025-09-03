Świat opłakuje ofiary tragedii w Lizbonie. Kondolencje także z Polski

3 września 2025 23:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Katastrofa kolejki linowo-terenowej Elevador da Glória w Lizbonie wstrząsnęła nie tylko Portugalią, ale i całym światem. Od momentu, gdy służby poinformowały o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych i kilkunastu rannych, w mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów pełnych żalu, współczucia i przerażenia. Ludzie publikują zdjęcia i nagrania wykonane podczas własnych przejazdów charakterystyczną żółtą kolejką, podkreślając, że jeszcze niedawno sami podróżowali trasą, na której doszło do tragedii.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kondolencje płyną z całego świata – również z Polski. Wiele osób wspomina, że Elevador da Glória była jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lizbony i obowiązkowym punktem turystycznym dla podróżnych odwiedzających stolicę Portugalii. Wspólne zdjęcia z wagonów czy widoki z trasy prowadzącej z dzielnicy Baixa na Bairro Alto stały się teraz wstrząsającym przypomnieniem, jak kruche potrafi być poczucie bezpieczeństwa.

Elevador da Glória to nie tylko atrakcja turystyczna, ale i ważny element codziennego życia lizbończyków. Kolejka, uruchomiona w 1885 roku, przeszła niezwykłą drogę technologiczną – od systemu wodnego, przez parowy, aż po elektryczny, którym jest napędzana od ponad wieku. Jej znaczenie zostało docenione w 2002 roku, kiedy wpisano ją na listę portugalskich Pomników Narodowych.

Dziś, w obliczu tragedii, ludzie na całym świecie dzielą się zdjęciami sprzed lat, opowiadają o własnych wspomnieniach i składają kondolencje rodzinom ofiar. Dla wielu to przypomnienie, że za codziennymi podróżami i turystycznym zachwytem kryją się też ryzyka, których nikt się nie spodziewa. Lizbona pogrążona jest w żałobie, a świat łączy się w bólu i solidarności z ofiarami oraz ich bliskimi.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl