Świat opłakuje ofiary tragedii w Lizbonie. Kondolencje także z Polski
Katastrofa kolejki linowo-terenowej Elevador da Glória w Lizbonie wstrząsnęła nie tylko Portugalią, ale i całym światem. Od momentu, gdy służby poinformowały o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych i kilkunastu rannych, w mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów pełnych żalu, współczucia i przerażenia. Ludzie publikują zdjęcia i nagrania wykonane podczas własnych przejazdów charakterystyczną żółtą kolejką, podkreślając, że jeszcze niedawno sami podróżowali trasą, na której doszło do tragedii.
At least 15 killed, 18 injured after Lisbon’s iconic funicular derails in tourist hotspot https://t.co/e2mZyK0qyT pic.twitter.com/UXPZ6YwIlY
— New York Post (@nypost) September 3, 2025
Kondolencje płyną z całego świata – również z Polski. Wiele osób wspomina, że Elevador da Glória była jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lizbony i obowiązkowym punktem turystycznym dla podróżnych odwiedzających stolicę Portugalii. Wspólne zdjęcia z wagonów czy widoki z trasy prowadzącej z dzielnicy Baixa na Bairro Alto stały się teraz wstrząsającym przypomnieniem, jak kruche potrafi być poczucie bezpieczeństwa.
Elevador da Glória to nie tylko atrakcja turystyczna, ale i ważny element codziennego życia lizbończyków. Kolejka, uruchomiona w 1885 roku, przeszła niezwykłą drogę technologiczną – od systemu wodnego, przez parowy, aż po elektryczny, którym jest napędzana od ponad wieku. Jej znaczenie zostało docenione w 2002 roku, kiedy wpisano ją na listę portugalskich Pomników Narodowych.
Dziś, w obliczu tragedii, ludzie na całym świecie dzielą się zdjęciami sprzed lat, opowiadają o własnych wspomnieniach i składają kondolencje rodzinom ofiar. Dla wielu to przypomnienie, że za codziennymi podróżami i turystycznym zachwytem kryją się też ryzyka, których nikt się nie spodziewa. Lizbona pogrążona jest w żałobie, a świat łączy się w bólu i solidarności z ofiarami oraz ich bliskimi.
