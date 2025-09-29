Synoptycy ostrzegają przed burzami i gradem! Zamiast złotej jesieni czeka nas stagnacja, chmury i ulewy.

29 września 2025 17:10 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Pogodowa stagnacja nad Polską pochmurno, deszczowo i z szansą na burze. W nadchodzących dniach aura w Polsce nie przyniesie większych niespodzianek dominować będzie pochmurna szarość, miejscami poprzeplatana opadami deszczu, a we wschodnich regionach możliwe są także lokalne burze.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Według synoptyków IMGW dni będą do siebie bardzo podobne, co sprawia, że odczujemy niemal monotonną pogodę.

Choć na zachodzie i północnym zachodzie kraju możliwe są nieco większe przejaśnienia, z każdą godziną na wschodzie zacznie przemieszczać się coraz więcej chmur, a miejscami pojawią się przelotne opady. Największe opady przewidywane są na południowym wschodzie, gdzie deszcz może być intensywniejszy, a burze — krótkie, lecz gwałtowne. W takich zjawiskach nie można wykluczyć opadów drobnego gradu lub krupy śnieżnej.

Temperatury w ciągu dnia będą umiarkowane od około 7 do 16 stopni Celsjusza. Na ogół wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany, choć chwilami może nieco przyspieszyć w czasie gwałtownych zjawisk. W górach, zwłaszcza powyżej 1200 m n.p.m., opady mogą mieć charakter mieszany deszcz ze śniegiem lub samego śniegu.

Choć nie zapowiada się pogodowy armagedon, lokalne burze i opady nasilone bardziej wschodnimi regionach kraju potrafią być uciążliwe. Warto mieć przy sobie parasol i śledzić komunikaty synoptyczne bo choć aura będzie „powtarzalna”, to jej smugi niekoniecznie będą łagodne.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl