Syreny na Mazowszu wyją raz za razem. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe testy
Na Mazowszu rozpoczęły się ćwiczenia Syrena-26, podczas których uruchamiane są syreny alarmowe. Mieszkańcy informują, że w ich okolicy sygnały powtarzają się co kilkanaście lub kilkadziesiąt minut i stają się niezwykle uciążliwe. O prowadzonych działaniach przypomina rozsyłany Alert RCB, który zawiera apel o zachowanie spokoju. Ćwiczenie obejmuje okres od 12 do 16 października, natomiast Warszawa wskazała dwa konkretne dni, w których syreny mają być uruchamiane kilkukrotnie.
Mieszkańcy zwracają uwagę na częstotliwość uruchamiania syren
Z relacji mieszkańców wynika, że najbardziej uciążliwe jest powtarzanie sygnałów w krótkich odstępach. Syreny milkną, a po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach ponownie zaczynają być słyszalne. Przy takiej częstotliwości nawet krótki test może wielokrotnie przerywać pracę, odpoczynek czy rozmowę. Mieszkańcy zwracają więc uwagę na to, jak ćwiczenia wpływają na codzienne funkcjonowanie w ich okolicy. Podawane przez nich odstępy między sygnałami są opisem lokalnych doświadczeń — oficjalny komunikat dla całego województwa nie określa jednego interwału uruchamiania wszystkich syren.
Ćwiczenia potrwają do piątku. Warszawa podała dwa dni testów
Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ćwiczenie Syrena-26 odbywa się od poniedziałku 12 października do piątku 16 października 2026 roku. Ten termin dotyczy przedsięwzięcia prowadzonego na terenie województwa, a nie jednakowego harmonogramu dla każdej miejscowości. Stołeczne Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 podało bardziej szczegółową informację: w Warszawie syreny mają być uruchamiane kilkakrotnie 12 oraz 16 października. Oznacza to, że dzisiejsze próby nie są jedynymi zapowiedzianymi w stolicy. W komunikacie Warszawa 19115 nie wskazano jednak dokładnych godzin poszczególnych uruchomień.
Alert RCB wyjaśnia, co się dzieje. Sygnał ma trwać minutę
W rozsyłanej wiadomości RCB poinformowano o ćwiczeniu Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych na terenie województwa mazowieckiego. SMS wskazuje daty od 12 do 16 października i kończy się słowami „Zachowaj spokój”. Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące samego dźwięku znajduje się w komunikacie urzędu wojewódzkiego: podczas prób przewidziano ciągły sygnał trwający jedną minutę. To długość pojedynczej emisji, a nie informacja, że w danej okolicy syrena zostanie uruchomiona tylko raz. Warszawski komunikat wprost zapowiada kilkakrotne uruchomienia w wyznaczonych dniach.
Organizatorzy wyjaśniają, że sygnały emitowane w ramach ćwiczenia służą sprawdzeniu działania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz wewnętrznych procedur reagowania. Chodzi więc o przetestowanie infrastruktury, która ma przekazywać mieszkańcom informacje w sytuacji zagrożenia. Mazowiecki Urząd Wojewódzki podkreśla ćwiczebny charakter tych sygnałów i apeluje o niepodejmowanie żadnych działań w związku z próbami. Takie samo zalecenie przekazał warszawski urząd. Zapowiedziane testy nie wymagają opuszczania mieszkań ani podejmowania ewakuacji.
Warszawa zapowiedziała możliwość zgłaszania słyszalności
Stołeczny ratusz zapowiedział również uruchomienie w serwisie Warszawa 19115 specjalnego formularza, przez który mieszkańcy będą mogli zgłaszać słyszalność sygnałów alarmowych. To praktyczny element ćwiczenia, ponieważ samo uruchomienie urządzenia nie odpowiada jeszcze na pytanie, jak dobrze słychać je w konkretnym miejscu. Mieszkaniec może zanotować godzinę próby oraz miejsce, w którym się znajdował, aby później dokładnie opisać swoje doświadczenie. Warto też rozróżnić, czy sygnał był słyszalny na zewnątrz, czy wewnątrz mieszkania. Miasto zapowiedziało formularz dotyczący słyszalności; nie podało przy tym, że jest to osobny kanał składania skarg na częstotliwość testów.
Co zrobić, gdy syreny ponownie się uruchomią?
Podczas zapowiedzianych prób należy zachować spokój i kierować się informacjami RCB oraz lokalnego urzędu. Warto przekazać wiadomość o ćwiczeniach domownikom, zwłaszcza dzieciom i starszym bliskim, którzy mogli nie przeczytać SMS-a lub miejskiego komunikatu. Pozwoli to wyjaśnić, dlaczego dźwięk powraca mimo zakończenia wcześniejszej emisji. Pytania o miejscowy harmonogram można kierować do właściwego urzędu, a w Warszawie korzystać z informacji Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Należy jednocześnie śledzić aktualne komunikaty służb – wiadomość o ćwiczeniu nie zastępuje ewentualnych nowych instrukcji dotyczących rzeczywistego zagrożenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.