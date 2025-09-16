Syreny zawyją w całej Warszawie. Mieszkańcy usłyszą alarmy do 19 września
Mieszkańcy Warszawy mogą być zaskoczeni dźwiękiem syren alarmowych w różnych częściach miasta. Do 19 września 2025 roku w stolicy prowadzone będą testy nowoczesnego systemu ostrzegania ludności. Urząd Wojewódzki uspokaja: to tylko próby techniczne – nie ma żadnego zagrożenia.
Dlaczego zawyją syreny?
Trwa odbiór i przegląd techniczny zmodernizowanych syren w ramach Publicznego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Wojewody Mazowieckiego. W tym czasie, w różnych lokalizacjach Warszawy, syreny mogą włączać się na kilka sekund.
To element testów, które mają sprawdzić poprawność działania systemu i Punktów Alarmowych.
Czy jest powód do niepokoju?
Nie. Wszystkie uruchomienia syren to kontrolowane testy techniczne, nie związane z żadnym realnym zagrożeniem.
Urząd apeluje o spokój i niereagowanie na krótkie sygnały alarmowe – to tylko próby działania nowego systemu ostrzegania.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli usłyszysz syrenę w swojej okolicy – nie wpadaj w panikę. To część planowych działań. Dzięki testom Warszawa zyska lepiej działający system ostrzegania, który w razie realnego zagrożenia pomoże chronić życie i zdrowie mieszkańców.
