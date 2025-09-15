Syreny zawyją w Warszawie. Urzędnicy ostrzegają: „Nie panikujcie!”
Mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych częściach miasta. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, to nie powód do paniki. Do 19 września w stolicy będą prowadzone testy zmodernizowanego systemu alarmowania ludności.
Dlaczego zawyją syreny?
W ramach odbioru technicznego nowego systemu alarmowego, w Warszawie uruchamiane będą krótkie sygnały dźwiękowe – syreny mogą włączyć się na kilka sekund w różnych lokalizacjach. Testy potrwają do czwartku, 19 września.
To element sprawdzania działania tzw. Punktów Alarmowych, czyli miejsc, z których uruchamiane są sygnały ostrzegawcze w przypadku realnych zagrożeń.
Urzędnicy uspokajają
Jak podkreśla urząd wojewódzki:
„To nie są sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju.”
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli w najbliższych dniach usłyszysz syreny alarmowe – nie martw się. Nie ma żadnego zagrożenia, to tylko testy systemu bezpieczeństwa. Nie podejmuj działań ewakuacyjnych, ale warto upewnić się, że Twoi bliscy – szczególnie osoby starsze – wiedzą o prowadzonych testach i nie zaniepokoją się bez potrzeby.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.