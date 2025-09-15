System padł w całej Polsce. Pacjenci bez dostępu do ważnych usług
W poniedziałek 15 września nad ranem doszło do ogólnopolskiej awarii platformy pacjent.gov.pl, która uniemożliwiła Polakom zapisanie się na szczepienia przeciwko COVID-19. Problemy z systemem wystąpiły akurat w dniu, w którym miały ruszyć zapisy na nową szczepionkę dostępną od 22 września. Awaria została usunięta przed południem, ale zdążyła już sparaliżować start nowego sezonu szczepień.
Centrum e-Zdrowia szybko zidentyfikowało przyczynę usterki i podjęło działania naprawcze. Początkowo zapowiadano usunięcie awarii do godziny 10:00, jednak ostatecznie prace przeciągnęły się do około godziny 11:00. Po tym czasie platforma zaczęła działać normalnie, umożliwiając pacjentom rejestrację na szczepienia.
Szczepienia nową szczepionką od 22 września
Awaria szczególnie dotknęła osoby czekające na możliwość zaszczepienia się nową szczepionką przeciwko COVID-19. Od 22 września 2025 roku dostępna jest szczepionka Spikevax LP.8.1, która jest dostosowana do aktualnych wariantów koronawirusa, w tym wariantu LP.8.1.
Harmonogram szczepień na sezon 2025/2026 został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie rekomendacji ekspertów:
- 9 września – rozpoczęcie wystawiania automatycznych e-skierowań
- 15 września – start zapisów na szczepienia (dzień awarii)
- 22 września od godz. 16:00 – początek szczepień nową szczepionką
Minister Zdrowia zapewnił, że szczepionki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich osób od 12. roku życia. Szczególnie zalecane są dla osób z grup ryzyka, w tym seniorów powyżej 60. roku życia oraz osób z chorobami współistniejącymi.
Kto może się zaszczepić
Szczepienia są szczególnie wskazane dla osób o największym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19. Do tej grupy należą:
- osoby w wieku 60 lat i starsze
- dzieci, młodzież i dorośli z chorobami współistniejącymi (otyłość BMI ≥25, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc i nerek, choroby sercowo-naczyniowe)
- osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi
- pacjenci z aktywną chorobą nowotworową
- osoby z immunosupresją
Szczepienie jest również szczególnie zalecane pensjonariuszom placówek opieki długoterminowej i ich opiekunom, kobietom w ciąży oraz pracownikom ochrony zdrowia mającym bezpośredni kontakt z pacjentami.
Jak się zapisać na szczepienie
Po ustąpieniu awarii możliwe są trzy sposoby rejestracji na szczepienie:
Online – przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP, gdzie automatycznie wystawiane są e-skierowania
Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię 989
Osobiście – bezpośrednio w punkcie szczepień (przychodnia POZ lub apteka)
E-skierowania są wystawiane automatycznie dla osób uprawnionych, przy czym od ostatniego szczepienia przeciwko COVID-19 musi upłynąć co najmniej 90 dni. W przypadku braku automatycznego skierowania, lekarz w punkcie szczepień może je wystawić samodzielnie.
Gdzie można się zaszczepić
Szczepienia będą realizowane w:
- przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
- aptecznych punktach szczepień, które zawarły umowę z NFZ
- szpitalach (dla własnych pracowników i pacjentów przebywających na oddziałach)
Mapy punktów szczepień są dostępne na stronie pacjent.gov.pl. Minister Zdrowia zapewnił, że infrastruktura szczepień jest przygotowana na obsługę wszystkich chętnych pacjentów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz szczepienie przeciwko COVID-19, sprawdź czy masz automatycznie wystawione e-skierowanie w swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Pamiętaj, że szczepienia ruszają 22 września od godziny 16:00, więc masz czas na spokojne umówienie się na termin.
Od ostatniego szczepienia przeciwko COVID-19 musi upłynąć co najmniej 3 miesiące (90 dni). Nowa szczepionka Spikevax LP.8.1 jest dostosowana do aktualnych wariantów wirusa i zapewnia lepszą ochronę niż poprzednie preparaty.
Szczepionkę można bezpiecznie podawać razem ze szczepionką przeciwko grypie, co jest szczególnie zalecane w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym. Można ją również podawać w dowolnym czasie przed lub po innych szczepieniach.
Praktyczne wskazówki
Jeśli podczas awarii nie mogłeś się zarejestrować online, możesz to zrobić teraz gdy system już działa. Alternatywnie możesz zadzwonić na infolinię 989 lub udać się bezpośrednio do wybranego punktu szczepień.
Przed szczepieniem warto:
- zjeść pełnowartościowy posiłek (nie szczepić się na czczo)
- nie odstawiać samodzielnie regularnie przyjmowanych leków
- poinformować personel o ewentualnych alergiach lub chorobach przewlekłych
Po szczepieniu pozostajesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut. Większość działań niepożądanych jest łagodna i przemijająca – najczęściej to ból w miejscu wkłucia, niewielka gorączka czy osłabienie.
Finansowanie i dostępność
Szczepienia przeciwko COVID-19 są w pełni bezpłatne. Szczepionki zakupuje Minister Zdrowia, a koszt usługi (kwalifikacji i wykonania szczepienia) finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów.
Dystrybucją szczepionek zajmuje się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych we współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. System logistyczny zapewnia utrzymanie zimnego łańcucha i terminowe dostawy do punktów szczepień.
Długoterminowe znaczenie
Poniedziałkowa awaria pokazuje, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie systemów e-zdrowia, szczególnie w momentach zwiększonego ruchu jak start nowego sezonu szczepień. Centrum e-Zdrowia zapewniło, że przyczyna została zidentyfikowana i wyeliminowana, co ma zapobiec podobnym problemom w przyszłości.
Nowy sezon szczepień przeciwko COVID-19 rozpoczyna się w czasie, gdy eksperci spodziewają się wzrostu zachorowań w okresie jesienno-zimowym. Szczepionka Spikevax LP.8.1 została opracowana specjalnie z myślą o aktualnie dominujących wariantach wirusa, co ma zapewnić lepszą ochronę niż poprzednie preparaty.
Rząd planuje równoległą kampanię szczepień przeciwko grypie, co pozwoli na kompleksową ochronę przed infekcjami sezonowymi. Szczepienia przeciwko obu chorobom można wykonać podczas jednej wizyty, co jest bezpieczne i wygodne dla pacjentów.
