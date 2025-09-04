Szał zakupów w Biedronce! Kultowa promocja 2+2 gratis. Tylko przez trzy dni
Biedronka po raz kolejny zaskakuje klientów mocną promocją. Od czwartku 4 września do soboty 6 września w sklepach sieci dostępna jest oferta na kultowe parówki Berlinki Classic 315 g. Przy zakupie dwóch opakowań kolejne dwa dostaniemy całkowicie za darmo. To oznacza, że jedno opakowanie wychodzi zaledwie 3,45 zł, czyli aż o połowę taniej niż zwykle.
Co obejmuje promocja?
W specjalnej ofercie znalazły się Berlinki Classic 315 g – teraz w nowym, większym opakowaniu z 7 parówkami. Cena regularna wynosi 6,89 zł za opakowanie, ale w ramach akcji z kartą lub aplikacją Moja Biedronka można kupić cztery opakowania, płacąc jedynie za dwa. Limit dzienny to 4 opakowania na kartę, co pozwala zrobić zapas w wyjątkowo korzystnej cenie.
Dlaczego warto?
Berlinki to produkt numer jeden w Polsce w swojej kategorii – znane są z delikatnego smaku, wysokiej jakości mięsa i uniwersalnego zastosowania. Doskonale sprawdzą się na szybkie śniadanie, kolację czy jako przekąska na ciepło i zimno.
Oferta tylko do soboty
Promocja trwa jedynie do 6 września i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Patrząc na popularność Berlinek i atrakcyjność oferty, półki w wielu sklepach mogą opustoszeć błyskawicznie.
Co to oznacza dla klientów?
To doskonała okazja, by kupić ulubione parówki w cenie nie do pobicia i zaoszczędzić połowę wydatków. Warto więc nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę, bo w przypadku takich akcji produkty często znikają z lodówek sklepowych już pierwszego dnia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.