Szaleństwo w Biedronce. Ludzie ruszą na zakupy. Kultowe kosmetyki 1+1 gratis

24 września 2025 21:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od czwartku do soboty (25–27 września) w Biedronce startuje prawdziwa promocyjna bomba. Klienci sieci mogą kupić najpopularniejsze produkty kosmetyczne i higieniczne w formule „1+1 gratis” lub w wyjątkowych cenach przy zakupie kilku sztuk. To świetna okazja, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na codziennych wydatkach.

Fot. Warszawa w pigułce

Na liście produktów objętych promocją znalazły się:

  • Wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci – kupując jeden produkt, drugi dostajesz za darmo. To szansa na tanie uzupełnienie kosmetyczki o topowe marki, takie jak Eveline czy Niuqi.

  • Pasty do zębów Blend-a-Med – niezależnie od rodzaju, obowiązuje oferta „1+1 gratis”.

  • Szampony Head&Shoulders 360–400 ml – przy zakupie dwóch sztuk cena za butelkę to tylko 15,99 zł.

  • Dezodoranty roll-on Garnier Mineral 50 ml – kupując dwa, płacisz jedynie 6,95 zł za sztukę.

Oferta jest limitowana – maksymalnie 4 sztuki danego produktu na paragon. Promocje działają z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Eksperci podkreślają, że podobne akcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. – „Klienci ruszają do sklepów, gdy tylko pojawiają się promocje 1+1 gratis. To najczęściej wybierane oferty, bo realnie pozwalają oszczędzić najwięcej” – mówi analityk rynku detalicznego.

Co to oznacza dla czytelnika?

Jeśli planujesz zakupy kosmetyków lub chemii do domu, najbliższe dni są najlepszym momentem, by to zrobić. Tak duże rabaty pojawiają się w Biedronce sporadycznie i szybko znikają z półek.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl