Szaleństwo w Biedronce. Ludzie ruszą na zakupy. Kultowe kosmetyki 1+1 gratis
Od czwartku do soboty (25–27 września) w Biedronce startuje prawdziwa promocyjna bomba. Klienci sieci mogą kupić najpopularniejsze produkty kosmetyczne i higieniczne w formule „1+1 gratis” lub w wyjątkowych cenach przy zakupie kilku sztuk. To świetna okazja, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na codziennych wydatkach.
Na liście produktów objętych promocją znalazły się:
-
Wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci – kupując jeden produkt, drugi dostajesz za darmo. To szansa na tanie uzupełnienie kosmetyczki o topowe marki, takie jak Eveline czy Niuqi.
-
Pasty do zębów Blend-a-Med – niezależnie od rodzaju, obowiązuje oferta „1+1 gratis”.
-
Szampony Head&Shoulders 360–400 ml – przy zakupie dwóch sztuk cena za butelkę to tylko 15,99 zł.
-
Dezodoranty roll-on Garnier Mineral 50 ml – kupując dwa, płacisz jedynie 6,95 zł za sztukę.
Oferta jest limitowana – maksymalnie 4 sztuki danego produktu na paragon. Promocje działają z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Eksperci podkreślają, że podobne akcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. – „Klienci ruszają do sklepów, gdy tylko pojawiają się promocje 1+1 gratis. To najczęściej wybierane oferty, bo realnie pozwalają oszczędzić najwięcej” – mówi analityk rynku detalicznego.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz zakupy kosmetyków lub chemii do domu, najbliższe dni są najlepszym momentem, by to zrobić. Tak duże rabaty pojawiają się w Biedronce sporadycznie i szybko znikają z półek.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.